21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी…

CG Fraud News: डेढ़ महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी करने का लालच देकर 65 लाख 18 हजार 400 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को भानुप्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी...(photo-patrika)

CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर जिले में डेढ़ महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी करने का लालच देकर 65 लाख 18 हजार 400 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को भानुप्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जैविक खाद के प्रचार-प्रसार की आड़ में लोगों को निवेश के लिए झांसा देता था। पीड़िता कामेश्वरी नाग ने थाना भानुप्रतापपुर में शिकायत दर्ज कराई थी।

वर्ष 2023 में उसकी पहचान आरोपी विनोद कुमार पांडे से हुई थी। आरोपी ने खुद को WFT कंपनी का संचालक बताते हुए दावा किया कि कंपनी में निवेश करने पर मात्र डेढ़ महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। आरोपी ने न केवल प्रार्थिया, बल्कि अन्य लोगों को भी कंपनी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने खाते में पैसा जमा कराने का दबाव बनाया। इस तरह उसने प्रार्थिया सहित अन्य निवेशकों से कुल 65,18,400 रुपये की रकम लेकर धोखाधड़ी की।

CG Fraud News: बिलासपुर से गिरफ्तारी

पीड़िता की शिकायत पर थाना भानुप्रतापपुर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद देशमुख के निर्देशन में एक टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को बिलासपुर जिले से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और भानुप्रतापपुर लाया गया।

पूछताछ में जुर्म कबूल

पूछताछ के दौरान आरोपी विनोद कुमार पांडे ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पीड़ितों और लेन-देन की भी जांच कर रही है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कम समय में रकम दोगुनी करने जैसे लालच भरे प्रस्तावों से सावधान रहें और किसी भी निवेश से पहले उसकी वैधानिकता की पूरी जांच करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 05:12 pm

Published on:

21 Dec 2025 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी…

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में लहराया परचम, मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान

CG News: बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में लहराया परचम, मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान
बस्तर

NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें

NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें(photo-patrika)
बस्तर

तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

बस्तर में ‘दितवाह’ का असर शुरू(photo-patrika)
बस्तर

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक(photo-patrika)
Patrika Special News

नई सोच का नया आयाम..! पाम ऑयल खेती से अपनी पहचान बना रहे अनिल कोर्राम, जानें कैसे की शुरुआत..?

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.