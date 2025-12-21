CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी…

वर्ष 2023 में उसकी पहचान आरोपी विनोद कुमार पांडे से हुई थी। आरोपी ने खुद को WFT कंपनी का संचालक बताते हुए दावा किया कि कंपनी में निवेश करने पर मात्र डेढ़ महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। आरोपी ने न केवल प्रार्थिया, बल्कि अन्य लोगों को भी कंपनी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने खाते में पैसा जमा कराने का दबाव बनाया। इस तरह उसने प्रार्थिया सहित अन्य निवेशकों से कुल 65,18,400 रुपये की रकम लेकर धोखाधड़ी की।