CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी...(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर जिले में डेढ़ महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी करने का लालच देकर 65 लाख 18 हजार 400 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को भानुप्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जैविक खाद के प्रचार-प्रसार की आड़ में लोगों को निवेश के लिए झांसा देता था। पीड़िता कामेश्वरी नाग ने थाना भानुप्रतापपुर में शिकायत दर्ज कराई थी।
वर्ष 2023 में उसकी पहचान आरोपी विनोद कुमार पांडे से हुई थी। आरोपी ने खुद को WFT कंपनी का संचालक बताते हुए दावा किया कि कंपनी में निवेश करने पर मात्र डेढ़ महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। आरोपी ने न केवल प्रार्थिया, बल्कि अन्य लोगों को भी कंपनी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने खाते में पैसा जमा कराने का दबाव बनाया। इस तरह उसने प्रार्थिया सहित अन्य निवेशकों से कुल 65,18,400 रुपये की रकम लेकर धोखाधड़ी की।
पीड़िता की शिकायत पर थाना भानुप्रतापपुर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद देशमुख के निर्देशन में एक टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को बिलासपुर जिले से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और भानुप्रतापपुर लाया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी विनोद कुमार पांडे ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पीड़ितों और लेन-देन की भी जांच कर रही है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कम समय में रकम दोगुनी करने जैसे लालच भरे प्रस्तावों से सावधान रहें और किसी भी निवेश से पहले उसकी वैधानिकता की पूरी जांच करें।
