धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में फरसगांव में शौर्य जागरण यात्रा, गूंजे जय श्रीराम के नारे...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के फरसगांव में शुक्रवार को धर्मांतरण और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर नगर में विशाल शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली के जरिए भागीदारी की। भगवा झंडों से सजे काफिले और जय श्रीराम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा।
शौर्य जागरण यात्रा की शुरुआत स्थानीय अस्पताल मैदान से की गई। इसके बाद रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में व्यापारियों और आम नागरिकों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिससे माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण नजर आया।
बाइक रैली फरसगांव से निकलकर कोंडागांव जिला मुख्यालय पहुंची। इसके बाद माकड़ी और विश्रामपुरी होते हुए यात्रा आगे बढ़ी और अंत में केशकाल में भव्य शक्ति प्रदर्शन के साथ इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने आयोजन को प्रभावशाली बना दिया।
यात्रा के समापन पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही बस्तर संभाग में बढ़ती धर्मांतरण गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता जताई गई।
पूरे आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही। प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह सतर्क नजर आया और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
