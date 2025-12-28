धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में फरसगांव में शौर्य जागरण यात्रा, गूंजे जय श्रीराम के नारे…

CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के फरसगांव में शुक्रवार को धर्मांतरण और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर नगर में विशाल शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली के जरिए भागीदारी की। भगवा झंडों से सजे काफिले और जय श्रीराम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा।