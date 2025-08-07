CG News: मवेशी के कारण दुर्घटना हुई तो मालिक पर होगी कानूनी कार्रवाई, पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया

CG News: सामुदायिक पुलिसिंग अभियान हमर पुलिस हमर गांव के तहत ग्राम संबलपुर में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संबलपुर चौकी प्रभारी सउनि रघुवीर सिंह ने गांव में मवेशियों को खुला छोड़ने की समस्या पर चर्चा की। ( CG News ) ग्रामीणों को समझाया गया कि सड़क पर घूमते और बैठे मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे न केवल वाहन चालकों की जान को खतरा होता है, बल्कि मवेशियों की भी मृत्यु हो जाती है।