वैन में नहीं बैठाने पर छात्रा बिफरी, सडक़ पर बैठकर रोकी स्कूल वैन

बैतूल। चिचोली क्षेत्र में स्कूल वैन में नहीं बैठाए जाने से नाराज़ कक्षा पांचवीं की एक छात्रा सडक़ पर धरना देकर बैठ गई और वैन को आगे बढऩे से रोक दिया। इस घटनाक्रम के चलते कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रा को समझाइश दी और यातायात बहाल कराया। बताया गया कि चिचोली के एक निजी स्कूल में अध्ययनरत छात्रा सुरभि यादव का प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हुआ है। पिछले दो वर्षों से छात्रा के परिजनों द्वारा स्कूल वैन की फीस जमा नहीं की गई थी। इसी आधार पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को वैन सुविधा देने से इनकार कर दिया। शनिवार को गांव चुनाहजूरी से स्कूल वैन छात्रा को लेने नहीं पहुंची, जिससे वह नाराज़ हो गई। विरोध स्वरूप छात्रा सडक़ पर बैठ गई और स्कूल वैन को आगे बढऩे से रोक दिया। देखते ही देखते मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद वैन आगे बढ़ी और यातायात सामान्य हो सका।