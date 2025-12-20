वैन में नहीं बैठाने पर छात्रा बिफरी, सडक़ पर बैठकर रोकी स्कूल वैन

बैतूल। चिचोली क्षेत्र में स्कूल वैन में नहीं बैठाए जाने से नाराज़ कक्षा पांचवीं की एक छात्रा सडक़ पर धरना देकर बैठ गई और वैन को आगे बढऩे से रोक दिया। इस घटनाक्रम के चलते कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रा को समझाइश दी और यातायात बहाल कराया। बताया गया कि चिचोली के एक निजी स्कूल में अध्ययनरत छात्रा सुरभि यादव का प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हुआ है। पिछले दो वर्षों से छात्रा के परिजनों द्वारा स्कूल वैन की फीस जमा नहीं की गई थी। इसी आधार पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को वैन सुविधा देने से इनकार कर दिया। शनिवार को गांव चुनाहजूरी से स्कूल वैन छात्रा को लेने नहीं पहुंची, जिससे वह नाराज़ हो गई। विरोध स्वरूप छात्रा सडक़ पर बैठ गई और स्कूल वैन को आगे बढऩे से रोक दिया। देखते ही देखते मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद वैन आगे बढ़ी और यातायात सामान्य हो सका।
बैतूल। विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से 21 दिसंबर को एक ऐतिहासिक वैश्विक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक हृदय एक विश्व थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में देश-विदेश के 10 लाख से अधिक लोग एक साथ 5 मिनट का सामूहिक ध्यान करेंगे। बैतूल में यह वैश्विक निर्देशित ध्यान हार्टफुलनेस संस्था के मार्गदर्शन में रात्रि 8.00 बजे प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के सूत्रधार डॉ. आनंद मालवीय एवं राजेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि 21 दिसंबर को शाम 8 बजे निर्धारित लिंक या यूट्यूब चैनल से जुडकऱ लगभग 20 मिनट का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें निर्देशित ध्यान कराया जाएगा। इसमें 5 मिनट का विशेष सामूहिक ध्यान विश्व शांति के लिए समर्पित रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत को इस ऐतिहासिक पहल में वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया है, जो देश के लिए गौरव का विषय है।
जामठी। भारत भारती मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जामठी, लापाझिरी, टेमनी, कढ़ाई एवं मरामझिरी के समस्त ग्रामों की संयुक्त बैठक आगामी 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य शीघ्र होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर विषय निर्धारण, रूपरेखा और आयोजन से जुड़ी योजनाओं पर विचार-विमर्श करना है। यह बैठक ग्राम उड़दन स्थित श्री हनुमान मंदिर में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आयोजित होगी। आयोजन समस्त हिंदू समाज के तत्वावधान में किया जा रहा है, जबकि बैठक के निवेदक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मंडल भारत भारती हैं। आयोजकों ने मंडल के सभी ग्रामों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं समाजजनों से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया है, ताकि सम्मेलन को सफल और संगठित रूप में संपन्न कराने हेतु आवश्यक सुझाव और जिम्मेदारियां तय की जा सकें। बैठक में सम्मेलन के उद्देश्य, सहभागिता, कार्यक्रम संरचना, व्यवस्थाएं तथा समन्वय से जुड़े बिंदुओं पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। आयोजकों का कहना है कि अधिकाधिक सहभागिता से सम्मेलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।
