बेतुल

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बालाजीपुरम में दर्शन को लगी लंबी कतारें

बैतूल। नए साल 2026 की शुरुआत जिलेभर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के साथ हुई। नववर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। शहर और ग्रामीण अंचलों के प्रमुख मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बैतूलबाजार स्थित प्रसिद्ध बालाजीपुरम मंदिर

बेतुल

Devendra Kumar Karande

Jan 01, 2026

betul news

बैतूल। नए साल 2026 की शुरुआत जिलेभर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के साथ हुई। नववर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। शहर और ग्रामीण अंचलों के प्रमुख मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बैतूलबाजार स्थित प्रसिद्ध बालाजीपुरम मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष रौनक रही। भगवान बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर से निकलकर सडक़ तक पहुंच गईं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों सहित हर वर्ग के लोग धैर्यपूर्वक कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुबह तडक़े से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। नववर्ष पर श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। नववर्ष के मौके पर मंदिरों के साथ-साथ जिले के पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की अच्छी खासी आवाजाही रही। परिवार और मित्रों के साथ लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए। कुल मिलाकर, नववर्ष का पहला दिन बैतूल में आस्था, उत्साह और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया।

मौसम में बदलाव: सुबह नदी पर छाई कोहरे की चादर, दिन में बढ़ी गर्माहट

बैतूल। जिले में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात के समय जहां ठंड का असर पहले की तुलना में कुछ कम हुआ है, वहीं सुबह के वक्त तेज ठंड के चलते नदी और जलस्रोतों पर कोहरे की चादर नजर आने लगी है। सुबह के समय ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में नदी के ऊपर उठता धुंधला कोहरा ठंड के तीखे असर को साफ तौर पर दर्शा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और देर रात ठंड का असर अब भी बना हुआ है। सुबह-सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से लोगों को आवाजाही में भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

बेतुल / नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बालाजीपुरम में दर्शन को लगी लंबी कतारें

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

वन माफियाओं ने हरे-भरे सागौन के पेड़ काटे

बेतुल

छह माह का वेतन अटका, जवाबदेही से बचता स्वास्थ्य तंत्र

बेतुल

27 वर्षों से मरीजों को पोषण दे रहा अंकुरित आहार परिवार

बेतुल

एसी के चेंबर में अंशकालीन महिला संघ की अध्यक्ष ने खुद पर डाला पेट्रोल,आत्मदाह का किया प्रयास

बेतुल

दान की उपेक्षा या सिस्टम की लापरवाही? कबाड़ में पड़ी आरओ मशीन बनी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल

