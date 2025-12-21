21 दिसंबर 2025,

रविवार

बेतुल

फोरलेन पर गिट्टी बनी हादसों की वजह, एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दो कारें आपस में भिड़ीं

बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे हाईवे-46 पर सांपना डैम के पास सडक़ पर फैली गिट्टी ने बड़ा हादसा करा दिया। पहले एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके कुछ ही देर बाद गिट्टी पर फिसलकर दो अन्य कारें आपस में टकरा गईं। इस सिलसिलेवार दुर्घटना में कार चालक सहित [&hellip;]

बेतुल

Devendra Kumar Karande

Dec 21, 2025

betul news

बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे हाईवे-46 पर सांपना डैम के पास सडक़ पर फैली गिट्टी ने बड़ा हादसा करा दिया। पहले एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके कुछ ही देर बाद गिट्टी पर फिसलकर दो अन्य कारें आपस में टकरा गईं। इस सिलसिलेवार दुर्घटना में कार चालक सहित करीब 6 लोग घायल हो गए।
घटना के संबंध में बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त पहली कार बेंगलुरु से वृंदावन की ओर जा रही थी। सांपना डैम के पास फोरलेन पर अचानक फैली गिट्टी के कारण कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सडक़ से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद कुछ समय के भीतर उसी स्थान पर गिट्टी पर फिसलते हुए दो और कारें अनियंत्रित हो गईं और एक-दूसरे में जा घुसीं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कारों में सवार महिलाओं को ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किया गया। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन पर यह हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्रेशर से डंपर चालक अक्सर ओवरलोड गिट्टी और डस्ट लेकर गुजरते हैं। ओवरलोडिंग के चलते कई बार गिट्टी और डस्ट सडक़ पर गिर जाती है, जिससे हाईवे पर फिसलन की स्थिति बन जाती है। रविवार को हुए हादसे में भी यही कारण सामने आया है। सडक़ पर बिखरी डस्ट और गिट्टी के कारण तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित हुए और एक के बाद एक तीन कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।हादसे के बाद कुछ समय तक फोरलेन पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोड डंपरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और फोरलेन पर नियमित सफाई कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके।

खस्ताहाल मार्ग की मरम्मत का काम शुरू, तैयारियां तेज

बैतूल। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम चौराहों में शामिल कॉलेज चौक का लंबे समय से चला आ रहा खस्ताहाल स्वरूप अब बदलने जा रहा है। यह वहीं चौराहा है, जहां लम्बे समय से नागरिक हिचकोले खाते निकलने पर मजबूर थे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे को देखते आनन-फानन में नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग द्वारा कॉलेज चौक के कायाकल्प का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। वर्षों से जर्जर हालत में पड़े इस चौराहे पर गड्डों, टूटी सडक़ों और अव्यवस्थित यातायात के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में सीएम और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का काफिला थाना चौक, लल्ली चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंचने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव की खबर है। अब यह काफिला मुर्गी चौक, कालेज चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंचेगा, इसलिए इस मार्ग का कायाकल्प किया जा रहा है।

Published on:

21 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / फोरलेन पर गिट्टी बनी हादसों की वजह, एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दो कारें आपस में भिड़ीं

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

