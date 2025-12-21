फोरलेन पर गिट्टी बनी हादसों की वजह, एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दो कारें आपस में भिड़ीं

बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे हाईवे-46 पर सांपना डैम के पास सडक़ पर फैली गिट्टी ने बड़ा हादसा करा दिया। पहले एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके कुछ ही देर बाद गिट्टी पर फिसलकर दो अन्य कारें आपस में टकरा गईं। इस सिलसिलेवार दुर्घटना में कार चालक सहित करीब 6 लोग घायल हो गए।

घटना के संबंध में बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त पहली कार बेंगलुरु से वृंदावन की ओर जा रही थी। सांपना डैम के पास फोरलेन पर अचानक फैली गिट्टी के कारण कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सडक़ से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद कुछ समय के भीतर उसी स्थान पर गिट्टी पर फिसलते हुए दो और कारें अनियंत्रित हो गईं और एक-दूसरे में जा घुसीं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कारों में सवार महिलाओं को ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किया गया। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन पर यह हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्रेशर से डंपर चालक अक्सर ओवरलोड गिट्टी और डस्ट लेकर गुजरते हैं। ओवरलोडिंग के चलते कई बार गिट्टी और डस्ट सडक़ पर गिर जाती है, जिससे हाईवे पर फिसलन की स्थिति बन जाती है। रविवार को हुए हादसे में भी यही कारण सामने आया है। सडक़ पर बिखरी डस्ट और गिट्टी के कारण तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित हुए और एक के बाद एक तीन कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।हादसे के बाद कुछ समय तक फोरलेन पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोड डंपरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और फोरलेन पर नियमित सफाई कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके।