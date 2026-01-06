6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बेतुल

कड़ाके की ठंड से कांपा बैतूल, पारा लुढकक़र 7.5 डिग्री पर पहुंचा

-सीजन की सबसे सर्द रात, शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन किया प्रभावित बैतूल। जिले में ठंड अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने बैतूल में शीतलहर का असर बढ़ा दिया है। सोमवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 06, 2026

-सीजन की सबसे सर्द रात, शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन किया प्रभावित

बैतूल। जिले में ठंड अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने बैतूल में शीतलहर का असर बढ़ा दिया है। सोमवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान गिरकर 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान में लगातार दूसरे दिन 1.7 डिग्री की गिरावट दर्ज होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढऩे की संभावना जताई है। इससे पहले न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री तक ही पहुंचा था, लेकिन पहली बार पारा 7.5 डिग्री पर आने से कड़ाके की ठंड का अहसास तेज हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवाओं का रुख अचानक उत्तर दिशा की ओर से बदल गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब जिले के मौसम पर पड़ रहा है, जिससे रात के समय शीतलहर चल रही है।
कुछ दिन पहले तक लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह-शाम अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। दिन में भी ठंड का असर बना हुआ है और गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही ठंड का असर और बढ़ जाता है। ठंड के साथ-साथ कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ नजर आ रहा है। भोपाल से नागपुर जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस सोमवार रात 1.40 बजे बैतूल पहुंचने वाली थी, लेकिन घने कोहरे के कारण ट्रेन सुबह करीब 7 बजे पहुंची। करीब 5 घंटे की देरी से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा गंगा-कावेरी एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे, पाटलीपुत्र एक्सप्रेस 4 घंटे और मिलेनियम एक्सप्रेस करीब 2 घंटे देरी से चली। दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है। हालांकि सोमवार सुबह बैतूल क्षेत्र में कोहरे से कुछ हद तक राहत देखने को मिली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कड़ाके की ठंड से कांपा बैतूल, पारा लुढकक़र 7.5 डिग्री पर पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सब्जी मंडी में अनाज जाम, किसान-व्यापारी परेशान

patrika
बेतुल

एनएच-46 बरेठा घाट पर व्यवस्था फिर हुई फेल,खराब ट्रक ने रोकी रफ्तार, जाम में फंसी एंबुलेंस

betul news
बेतुल

आधार कार्ड से दिल्ली में सिम लेकर ब्लैकमेलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में किया उपयोग

patrika news
बेतुल

लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन 

patrika news
बेतुल

युवती से सामूहिक बलात्कार, पीडि़ता ने पुल से लगाई छलांग

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.