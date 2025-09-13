BMO साहब को आया गुस्सा….मरीज को मारे थप्पड़, लात और घूंसे, वीडियो वायरल

सीएमएचओ हुरमाड़े के द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पट्टन में एक व्यक्ति के साथ डॉ. जितेन्द्र अत्रे बीएमओ ‌द्वारा मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें वे मरीज को थप्पड़ और मुक्के मारते दिख रहे हैं। वीडियो वारयल होते ही सीएमएचओ ने जांच का आदेश देते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन मांगा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को प्रभात पट्टन चिकित्सालय का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीएमओ जितेन्द्र अत्रे ‌द्वारा एक मरीज को पीटा जा रहा है जिसके बाद सीएमएचओ के संज्ञान में आने पर उन्होने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में बीएमओ जितेन्द्र अत्रे से प्रकरण के संबंध में फोन किया गया तो उनका फोन बंद था।