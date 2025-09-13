ये क्या? ग्रामीणों ने शव को श्मशान में नहीं दी जगह, ‘धर्मांतरण’ के बाद ही करने दिया अंतिम संस्कार

स्थिति तब बदली जब ललिता के पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य (तीन बेटियां और दामाद) गांव के देवी-देवताओं की कसम खाकर समाज से माफी मांगने लगे। परिवार ने वादा किया कि अब वे पूरी तरह से आदिवासी परंपराओं का पालन करेंगे और गांव की परंपराओं में शामिल रहेंगे। उन्होंने बड़ा देव की कसम खाते हुए कहा कि वे फिर से आदिवासी धर्म में लौट आए हैं और भविष्य में किसी अन्य धर्म का लालच स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने मृतका की अंत्येष्टि में हिस्सा लिया। देर शाम ललिता का अंतिम संस्कार आदिवासी रीति-रिवाज से हुआ।