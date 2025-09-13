Patrika LogoSwitch to English

अगार मालवा

बीजेपी नेता की काली करतूत का पर्दाफाश, 350 करोड़ के MD ड्रग रैकेट का भंडाफोड़

MP News: पुलिस ने भाजपा नेता से जुड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 9 किलो कैटामाइन, एमडी बनाने की मशीनें जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड नेता फरार।

अगार मालवा

Akash Dewani

Sep 13, 2025

bjp leader md drugs factory busted agar malwa police mp news (फोटो- सोशल मीडिया)
bjp leader md drugs factory busted agar malwa police mp news (फोटो- सोशल मीडिया)

bjp leader md drugs factory: मादक पदार्थों के खिलाफ आगर पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। दो कारों से 9 किलो कैटामाइन के साथ एमडी डग फैक्ट्री में उपयोग होने वाली मशीनें, परखनली व अन्य उपकरण जब्त किए। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, पर गिरोह का सरगना भाजपा नेता फरार हो गया। बताते है, वह एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने जा रहा था। इसलिए कैटामाइन और फैक्ट्री के लिए जरूरी मशीनें मंगवाई गई थी।

कैटामाइन और जब्त मशीनों की कीमत 5 करोड़ है। जानकारों की मानें तो भाजपा नेता 9 किग्रा कैटामाइन से 72 किग्रा एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी में था। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 350 करोड़ होती। लेकिन पुलिस ने समय रहते तस्करों के मंसूबे फेल कर दिए। (MP News)

मुखबीर ने दी थी सूचना

मुखबिरी सूचना पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली टीआइ शशि उपाध्याय समेत बल ने बड़ौद रोड पर गाड़ियों की जांच शुरू की। इसी दौरान 2 कारों से कैटामाइन ड्रग्स के साथ एमडी ड्रग्स बनाने वाली मशीनें व उपकरण बरामद हुई। कारों के साथ ईश्वर पिता तोलाराम मालवीय निवासी थड़ौदा व दौलत पिता बापूसिंह आंजना निवासी गुराड़िया बड़ौद को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता तनोड़िया मंडल उपाध्यक्ष व थड़ौदा सरपंच का बेटा राहुल पिता सेवाराम आंजना भागने में कामयाब हो गया। एसपी विनोद सिंह ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी। (MP News)

फरार भाजपा नेता राहुल आंजना

घर पर भी नहीं मिला फरार भाजपा नेता

आरोपी ईश्वर और दौलत सिंह से मिली प्रारंभिक जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता के थड़ौदा स्थित घर पर दबिश दी, पर वह नहीं मिला। मुख्य आरोपी राहुल आंजना भाजपा में सक्रिय है, उसके पिता सेवाराम आंजना पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने दो कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मादक पदार्थ 9 किलो कैटामाइन ड्रग्स, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड पावडर, 35 लीटर अल्कोहल बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया है। संभवतः शनिवार को होगा।

राहुल के बड़े सप्लायरों से संपर्क भी आए सामने

पुलिस को भाजपा नेता राहुल आंजना के घर से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। दो साल के मोबाइल डेटा और बैंक लेन-देन से कई सुराग मिले हैं। इनसे बड़े सप्लायर व खरीदारों के बीच सौदों की जानकारी मिली है। उसके खातों में बेहिसाब रकम के लेन-देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। (MP News)

ऐसे तैयार होती 72 किलो एमडी ड्रग्स

विशेषज्ञों की मानें तो 9 किलो कैटामाइन से 72 किलो एमडी ड्रग्स बन सकती है। 1 किलो एमडी की कीमत ₹5 करोड़ है। जब्त 9 किलो कैटामाइन से 350 करोड़ के एमडी ड्रग्स बन जाते। (MP News)

Published on:

13 Sept 2025 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / बीजेपी नेता की काली करतूत का पर्दाफाश, 350 करोड़ के MD ड्रग रैकेट का भंडाफोड़

