बीजेपी नेता की काली करतूत का पर्दाफाश, 350 करोड़ के MD ड्रग रैकेट का भंडाफोड़

आरोपी ईश्वर और दौलत सिंह से मिली प्रारंभिक जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता के थड़ौदा स्थित घर पर दबिश दी, पर वह नहीं मिला। मुख्य आरोपी राहुल आंजना भाजपा में सक्रिय है, उसके पिता सेवाराम आंजना पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने दो कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मादक पदार्थ 9 किलो कैटामाइन ड्रग्स, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड पावडर, 35 लीटर अल्कोहल बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया है। संभवतः शनिवार को होगा।