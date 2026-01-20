20 जनवरी 2026,

मंगलवार

बेतुल

हत्यारों को फांसी पर लटकाने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

-वार्डवासियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल। जिले में बढ़ते अपराधों और आदतन अपराधियों के हौसले बुलंद होने को लेकर अब आम नागरिकों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। दुर्गा वार्ड खंजनपुर के रहवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक गंभीर आपराधिक घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 20, 2026

betul news

-वार्डवासियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन।

बैतूल। जिले में बढ़ते अपराधों और आदतन अपराधियों के हौसले बुलंद होने को लेकर अब आम नागरिकों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। दुर्गा वार्ड खंजनपुर के रहवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक गंभीर आपराधिक घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में न केवल हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है, बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाने जैसे कड़े कदम उठाने की अपील भी की गई है।
ज्ञापन में बताया गया कि दुर्गा वार्ड में निवासरत आदतन आरोपी दीपक धुर्वे और पंकज कहार द्वारा 18 जनवरी की शाम करीब 4.30 से 5 बजे के बीच खंजनपुर ग्राउंड क्षेत्र में युवक मोहित गोंडे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अपराधी अब पुलिस और प्रशासन के डर से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद, समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा एक निर्दोष नागरिक की जान जाने के रूप में सामने आया। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं तो और क्या है? मोहित गोंडे के परिजनों का कहना है कि वे भय के साए में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में अपराधियों का खुलेआम घूमना यह साबित करता है कि कानून का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि जब आरोपी पहले से चिन्हित थे, तो उन पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने में पुलिस क्यों नाकाम रही? ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि ऐसे आदतन अपराधियों को समाज से अलग करने के लिए उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह उजडऩे से बच सके। साथ ही पीडि़त परिवार को शासन की ओर से मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

Updated on:

20 Jan 2026 09:16 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / हत्यारों को फांसी पर लटकाने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

