बेतुल

आपस में भिड़ें पांच वाहन,सहायक उपनिरीक्षक की पत्नी की मौत,चार घायल

A tragic road accident took place on Sunday afternoon at Baretha Ghat on National Highway-46.

बेतुल

Ghanshyam Rathore

Jan 11, 2026

बैतूल/शाहपुर। नेशनल हाईवे-46 स्थित बरेठा घाट पर रविवार दोपहर बाद एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। घाट के पहले मोड़ पर हुए इस हादसे में एक के बाद एक पांच वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल से भोपाल की ओर जा रहे कुछ वाहन घाट के पहले मोड़ पर सामने से आ रहे एक लोडेड वाहन के कारण रुक गए थे। इसी दौरान पीछे से आ रहा लोडेड ट्राला मोड़ के कारण आगे खड़े वाहनों को समय पर नहीं देख सका और ब्रेक नहीं लग पाने के चलते उसने पहले मोटरसाइकिल को चपेट में लिया, फिर आगे खड़ी कार से टकरा गया। दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई और महिला का पति सहित चार अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। बरेठा घाट पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर एक बार फिर सडक़ सुरक्षा और भारी वाहनों की आवाजाही पर सवाल खड़े हो गए हैं।शाहपुर थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने बताया दुर्घटना में एक महिला की मौत और चार लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए भेज दिया था। घायल प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दुर्घटना की जांच की जा रही है।
दो कारों के ऊपर चढ़ी एक अन्य कार
टै्रक्टर से भरे कंटनेर की टक्कर से तीन कारों की भीषण टक्कर हो गई। दो कारों के ऊपर एक कार चढ़ गई। तीनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कारें महाराष्ट्र और ग्वालियर पासिंग है। घटना को देखकर हर कोई हैरान हो गया। एक कार मंहगी होने से किसी वीआईपी के होने का अंदेशा जताया जा रहा है।
कार्यवाहक उपनिरीक्षक की पत्नी की मौत
दुर्घटना में बैतूल में पुलिस की विशेष शाखा में पदस्थ कार्यवाहक उपनिरीक्षक चिमनलाल भलावी की पत्नी सुनीता भलावी(42) की मौत हो गई। बताया कि चिमनलाल मोटरसाइकिल से पत्नी के साथ अपने घर सारस तलैया जा रहे थे। कंटनेर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे चिमनलाल दूर फिंका गए और उनकी पत्नी कंटनेर की चपेट में आने से मौके पर उनकी मौत हो गई। चिमनलाल को भी चोट आई है। सुनीता को पाढर अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिमनलाल कुछ माह पूर्व ही विदिशा से बैतूल में पदस्थ हुए थे। उनके दो बेटे हैं। शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रख दिया गया है।

Published on:

11 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / आपस में भिड़ें पांच वाहन,सहायक उपनिरीक्षक की पत्नी की मौत,चार घायल

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

