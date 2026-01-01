1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

वन माफियाओं ने हरे-भरे सागौन के पेड़ काटे

Forest officials later arrested one of the accused.

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Jan 01, 2026

patrika news

बैतूल। चिचोली परिक्षेत्र के खामापुर वृत्त अंतर्गत ग्राम जाफरीमऊ में सागौन के हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। वन माफिया ने जंगल में चार बड़े सागौन के वृक्ष काट दिए, लेकिन भारी-भरकम पेड़ों की कटाई के बावजूद वन अमले को भनक तक नहीं लगी। वन कर्मचारियों ने बाद में एक आरोपी को पकड़ा है।
जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर की रात जाफरीमऊ के वन क्षेत्र में तस्करों ने सागौन के पेड़ों पर आरी चला दी। स्थानीय स्तर पर तैनात कर्मचारियों को इसकी सूचना तक नहीं मिली। बाद में रात्रि गश्त के दौरान कटे हुए पेड़ों का खुलासा हुआ, जिससे वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गश्त के दौरान घटना स्थल के पास एक संदिग्ध अल्टो वाहन को रोका गया। पहले वाहन चालक ने टालमटोल जवाब दिए, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी की पहचान अर्जुन यादव निवासी ग्राम डोल के रूप में हुई है। आरोपी को वन अधिनियम की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि विभाग एक आरोपी की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पेड़ कटते रहे और जिम्मेदार कर्मचारियों को समय रहते जानकारी क्यों नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे संगठित वन माफिया सक्रिय है। वन विभाग का कहना है कि पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी जांच होगी कि आरोपी पहले किसी अन्य वन अपराध में शामिल रहा है या नहीं। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर जहां विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं हरे-भरे सागौन के कटे पेड़ वन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते नजर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / वन माफियाओं ने हरे-भरे सागौन के पेड़ काटे

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बालाजीपुरम में दर्शन को लगी लंबी कतारें

betul news
बेतुल

छह माह का वेतन अटका, जवाबदेही से बचता स्वास्थ्य तंत्र

betul news
बेतुल

27 वर्षों से मरीजों को पोषण दे रहा अंकुरित आहार परिवार

patrika news
बेतुल

एसी के चेंबर में अंशकालीन महिला संघ की अध्यक्ष ने खुद पर डाला पेट्रोल,आत्मदाह का किया प्रयास

patrika news
बेतुल

दान की उपेक्षा या सिस्टम की लापरवाही? कबाड़ में पड़ी आरओ मशीन बनी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.