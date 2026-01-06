सब्जी मंडी में अनाज जाम, किसान-व्यापारी परेशान

बैतूल। कृषि उपज मंडी बडोरा के अंदर ही संचालित सब्जी मंडी में अनाज के बोर नहीं उठने से मंगलवार को अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सोमवार को सब्जी मंडी बंद के बाद जब मंगलवार सुबह किसान और व्यापारी मंडी पहुंचे, तो उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब्जी मंडी परिसर में बड़ी मात्रा में व्यापारियों का अनाज रखा होने के कारण सब्जी लेकर आने वाले किसान मंडी के अंदर तक नहीं पहुंच सके।

सब्जी किसानों ने बताया मंडी परिसर में जगह अनाज के बोरों से भरी होने के कारण वे अपनी सब्जी उतार नहीं पाए। कई किसानों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा, जिससे सब्जी खराब होने का भी खतरा बना रहा। वहीं व्यापारियों को भी खरीदी-बिक्री में परेशानी आईं। मंडी में जगह की कमी के कारण न तो सही तरीके से नीलामी हो सकी और न ही आवक-जावक सुचारू रही। सब्जी व्यापारी राजकुमार राठौर ने बताया कि सोमवार को सब्जी मंडी में अवकाश होने के कारण अनाज को वहीं डाला गया था। अनाज का उठाव नहीं होने से सब्जी बेचने आए किसानों को परेशान होना पड़ा। मंडी के अधिकारियों को भी मोबाइल किया,किसी ने फोन नहीं उठाया।

आवक अधिक होने से बिगड़ी व्यवस्था

मंडी सचिव सुरेश कुमार परते ने बताया सोमवार को मंडी में बंपर आवक हुई, जो करीब 40 हजार क्विंटल तक पहुंच गई। इसमें सबसे अधिक मात्रा मक्का की रही। अधिक आवक चलते करीब 10 हजार क्विंटल अनाज की नीलामी नहीं हो सकी। मंगलवार को भी मंडी में लगभग 25 हजार क्विंटल अनाज की आवक दर्ज की गई। सोमवार का बचा हुआ 10 हजार क्विंटल मिलाकर कुल आवक करीब 35 हजार क्विंटल तक पहुंच गई। आवक अधिक होने और स्थान की कमी के कारण अनाज को सब्जी मंडी में भी रखना पड़ा, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। जल्द ही अनाज का उठाव कर व्यवस्था सुधारी जाएगी।