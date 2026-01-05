लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन 

आरोप है कि कोई राजू खान नामक युवक ने कई बार युवती के कार्यालय पहुंचकर चाकू निकालकर गाली-गलौज की और उसका मोबाइल नंबर मांगा। इस दौरान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने की बात भी कही गई है। बताया गया कि राह चलते भी युवती को रोककर अभद्रता की गई और जबरन बात करने की कोशिश की गई। ज्ञापन में दर्ज विवरण के अनुसार 1 जनवरी की रात 10 बजे युवक अपने साथी के साथ युवती के घर पहुंचा और मुख्य गेट पर शराब की बोतल फोड़ दी, जो घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई गई है। इस घटनाक्रम के बाद युवती ने डर के कारण ऑफिस जाना बंद कर दिया और 2 जनवरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोप है कि पुलिस हिरासत में और न्यायालय में पेशी के दौरान भी राजू खान ने युवती और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन में कहा गया कि राजू खान आपराधिक प्रवृत्ति का है और उस पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने उसकी जमानत पर रोक लगाने, युवती और उसके परिवार को सुरक्षा देने तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की है।