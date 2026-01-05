लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन 

बैतूल। लव जिहाद की मानसिकता से एक हिंदू युवती को लगातार प्रताड़ित किए जाने के विरोध में सोमवार को बैतूल में राष्ट्रीय हिन्दू सेना के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सेन चौक पर लव जिहाद का पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया, रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपी पर कठोर कार्रवाई, जमानत निरस्त करने तथा पीड़िता व उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं और कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
राष्ट्रीय हिन्दू सेना द्वारा युवती के उत्पीड़न प्रकरण में कठोर कार्रवाई की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि एक निजी फाइनेंस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने वाली एक हिन्दू युवती को विशेष समुदाय के युवक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मामले में लव जिहाद की मानसिकता से उत्पीड़न किए जाने की बात कही गई है।
आरोप है कि कोई राजू खान नामक युवक ने कई बार युवती के कार्यालय पहुंचकर चाकू निकालकर गाली-गलौज की और उसका मोबाइल नंबर मांगा। इस दौरान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने की बात भी कही गई है। बताया गया कि राह चलते भी युवती को रोककर अभद्रता की गई और जबरन बात करने की कोशिश की गई। ज्ञापन में दर्ज विवरण के अनुसार 1 जनवरी की रात 10 बजे युवक अपने साथी के साथ युवती के घर पहुंचा और मुख्य गेट पर शराब की बोतल फोड़ दी, जो घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई गई है। इस घटनाक्रम के बाद युवती ने डर के कारण ऑफिस जाना बंद कर दिया और 2 जनवरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोप है कि पुलिस हिरासत में और न्यायालय में पेशी के दौरान भी राजू खान ने युवती और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन में कहा गया कि राजू खान आपराधिक प्रवृत्ति का है और उस पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने उसकी जमानत पर रोक लगाने, युवती और उसके परिवार को सुरक्षा देने तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
- प्रदर्शन में ये रहे शामिल
समाजसेवी व हिंदू नेता सुनील द्विवेदी, समाजसेवी अधिवक्ता संजय पप्पी शुक्ला, गोलू उघड़े, प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, प्रदेश संयोजक पवन मालवीय, राजपूत समाज अध्यक्ष हेमा सिंह चौहान, हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष कविता मालवीय, हिंदू नेत्री कल्पना मांझी, कृष्णा अमरूते, वंदना बंजारे, बिलों पंवार, पिंकी सरिता राठौर, प्रिया पाल, सुषमा सोनी, रीता रायकवार, नीतू चढोकार, जिलाध्यक्ष अनुज राठौर, दीपक कोसे, मनीष मालवीय, अखिलेश वाघमारे, विक्रांत कनाठे, राहुल मालवीय, राहुल खवादे, सोनू खवादे, शुभम इगले, हरिपाल नागले, युवराज नागले, चलक उइके, राजाराम उइके, प्रिंस साहू, प्रिंस उइके, रोहित मालवीय, रूपेश्वर साहू, रूपेश्वर राठौर, सत्यम विश्वकर्मा, यश डोलेकर, राज यादव, मनीष खाड़े, अमित यादव, सुनील नागोरे, देवेंद्र इवने, चांद अंबुलकर, दीपक पारधे, देवेंद्र कसरादे, दीपक चौरसिया, राहुल डोगरे, आकाश निरापुरे, मुकेश आहाके, नवल प्रजापति, राजू खड़िया, तरुण खवादे, पंकज उयकै, सुजीत उयकै, राजकुमार शेमकर, उमेश उच्चसरे, मनीष उच्चसरे, विजय मालवीय, सचिन करचुले, गौरीशंकर गजाम एवं उत्तम सोनी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग