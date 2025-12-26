26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बेतुल

बडोरा चौक पर जाम बना मुसीबत, मक्का की बंपर आवक से घंटों रेंगते रहे वाहन

There was a line of vehicles on all three roads.

2 min read
बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 26, 2025

बैतूल। बडोरा चौक से गुजरने वाले वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए यातायात जाम अब रोज की समस्या बनता जा रहा है। सुबह से दोपहर तक चौक के चारों ओर हालात ऐसे हो जाते हैं कि वाहन रेंगते नजर आते हैं और लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। इसके बावजूद जिम्मेदार कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।
कृषि उपज मंडी बडोरा में इन दिनों मक्का की बंपर आवक हो रही है। मंडी प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया जाता है और सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस सीमित समय व्यवस्था के कारण मंडी के बाहर हाईवे तक मक्का से भरे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बैतूल बाजार, आठनेर और खेड़ी तीनों ओर से मक्का से भरे मंडी जाने वाहन बडोरा चौक पर पहुंचते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। गुरुवार को क्रिसमस अवकाश के बाद शुक्रवार को जब मंडी खुली तो मक्का की अत्यधिक आवक के चलते हालात और बिगड़ गए। तीनों मार्गों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और वाहन रेंगते हुए नजर आए। दोपहर 1 बजे तक भी सडक़ पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकी। स्थानीय नागरिकों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी और यातायात की समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि बडोरा चौक पर लगने वाले इस रोज़ाना के जाम से लोगों को राहत मिल सके।
जाम में फंसी रहती है एंबुलेंस
स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम के दौरान पुलिस भी मौके पर देर से पहुंचती है, जब तक लोग परेशानी झेल चुके होते हैं। कई बार जाम में एंबुलेंस तक फंस जाती है, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। स्कूल बसें भी समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही दुकानदारों का कहना है इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।
तीन दिन मंडी में बिताना पड़ेगा रात
शुक्रवार को मक्का की आवक २८ हजार क्विंटल तक पहुंच गई। इस वजह से कई किसानों के मक्का की नीलामी नहीं हो सकी। शनिवार और रविवार को मंडी बंद रहने के कारण मक्का की नीलामी अब सोमवार को होगी इस वजह से किसानों को तीन दिन मंडी में ही रात बिताना पड़ेगा।

26 Dec 2025 08:39 pm

बेतुल / बडोरा चौक पर जाम बना मुसीबत, मक्का की बंपर आवक से घंटों रेंगते रहे वाहन

