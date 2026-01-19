खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ, भव्य निशान यात्रा के साथ शुरू हुआ पांच दिवसीय आयोजन

बैतूल। श्री खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन का शुभारंभ सोमवार को भव्य निशान यात्रा के साथ किया गया। सुबह 8.15 बजे नगर में श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में भगवान खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा के साथ भगवान भोलेनाथ की आकर्षक प्रतिमा भी शामिल रही, जिसने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया।

निशान यात्रा नगर भ्रमण करते हुए कोसमी स्थित श्री श्याम खाटू मंदिर पहुंची, जहां विधि-विधान से जलाधिवास संपन्न कराया गया। इसके पश्चात रात्रि कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भजनों और कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान खाटू श्याम की आराधना की। महोत्सव के क्रम में 20 जनवरी को अन्नाधिवास एवं राशि कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 जनवरी को फलाधिवास के साथ रात्रि कीर्तन होगा। 22 जनवरी को सयनाधिवास एवं रात्रि कीर्तन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। महोत्सव का समापन 30 जनवरी को भगवान खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। इस अवसर पर रात्रि कीर्तन एवं महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर दर्शन व पूजा-अर्चना कर रहे हैं।