वीजा तैयार था, 3 दिन बाद विदेश भागने वाला था पति-पत्नी पर हमले का आरोपी

पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रणव मिस्त्री ने बताया है कि 2021 में लॉकडाउन के दौरान एक वॉट्सएप ग्रुप में प्रणव ने विप्लव की पत्नी की सुशांति का नंबर जोड़ दिया था। इस ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही थी जिसकी शिकायत विप्लव ने पुलिस में की थी। तब पुलिस ने समझाईश देकर मामला शांत करा दिया था लेकिन प्रणव तभी से विप्लव से रंजिश रखे था। इसके साथ ही इस हरकत के कारण आरोपी प्रणव की समाज में छवि खराब हो चुकी थी जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और बार-बार रिश्ता टूट जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेल्डर का काम करता है और वो पूर्व में दूसरे देशों में नौकरी कर चुका है। वो वारदात को अंजाम देने के बाद 6 अप्रैल 2026 को विदेश जाने वाला था और उसका वीजा भी तैयार था।