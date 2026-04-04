6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

वीजा तैयार था, 3 दिन बाद विदेश भागने वाला था पति-पत्नी पर हमले का आरोपी

MP News: पत्नी के साथ बाइक पर लौट रहे युवक पर धारदार हथियार से 1 अप्रैल को आरोपी ने किया था हमला, भोपाल एम्स में भर्ती है पीड़ित।

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Shailendra Sharma

Apr 03, 2026

betul

deadly attack case accused arrested before fleeing abroad phonepe clue

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल में 1 अप्रैल को पति-पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़ित पति-पत्नी का पुराना परिचित है जिसने बार-बार शादी टूटने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी तीन दिन बाद 6 अप्रैल को विदेश भागने वाला था उसका वीजा तैयार था लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल पति का भोपाल के एम्स में इलाज चल रहा है।

1 अप्रैल 2026 को किया था हमला

बैतूल के चोपना क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को विप्लव विश्वास नाम का युवक अपनी पत्नी सुशांति विश्वास को डॉक्टर को दिखाकर बाइक से वापस लौट रहा था तभी एक नकाबपोश हमलावर ने धारदार हथियार से हमला किया था। हमले में विप्लव विश्वास को गंभीर चोट आई थी और उनके बाएं हाथ की कलाई लगभग अलग हो गई थी और चेहरे पर गंभीर चोट आई थी। गंभीर हालत में विप्लव को बैतूल से भोपाल एम्स रेफर किया गया था जहां डॉक्टरों ने गुरुवार को कटी हुई कलाई की सर्जरी कर उसे जोड़ दिया है।

PhonePe से किए ट्रांजेक्शन से पकड़ाया आरोपी

वारदात के बाद पुलिस ने घायल विप्लव विश्वास की पत्नी सुशांति विश्वास के बताए हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात वाले दिन ही एक लोहार से प्रणव मिस्त्री नाम के युवक ने धारदार हथियार 'दाव' खरीदा था। 850 रुपये में खरीदे गए इस दाव की कीमत फोनपे के जरिए चुकाई गई थी। घायल की पत्नी ने जो कद काठी बताई थी वो भी प्रणव मिस्त्री से मिलती थी लिहाजा पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि उसने वारदात वाले दिन विप्लव और उसकी पत्नी को बैतूल जाते देखा था। वो धारदार हथियार लेकर पहले से ही उनके लौटने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वापस लौटे तो हमला कर दिया।

वारदात को अंजाम देकर भागने वाला था विदेश

पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रणव मिस्त्री ने बताया है कि 2021 में लॉकडाउन के दौरान एक वॉट्सएप ग्रुप में प्रणव ने विप्लव की पत्नी की सुशांति का नंबर जोड़ दिया था। इस ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही थी जिसकी शिकायत विप्लव ने पुलिस में की थी। तब पुलिस ने समझाईश देकर मामला शांत करा दिया था लेकिन प्रणव तभी से विप्लव से रंजिश रखे था। इसके साथ ही इस हरकत के कारण आरोपी प्रणव की समाज में छवि खराब हो चुकी थी जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और बार-बार रिश्ता टूट जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेल्डर का काम करता है और वो पूर्व में दूसरे देशों में नौकरी कर चुका है। वो वारदात को अंजाम देने के बाद 6 अप्रैल 2026 को विदेश जाने वाला था और उसका वीजा भी तैयार था।

ये भी पढ़ें

बहू ने ससुर के संवेदनशील अंग पर मारी लात, अस्पताल में मौत
रीवा
REWA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 06:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / वीजा तैयार था, 3 दिन बाद विदेश भागने वाला था पति-पत्नी पर हमले का आरोपी

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गौठाना ट्रेंचिंग ग्राउंड का सीएमओ ने किया निरीक्षण, ठेकेदार को 10 दिन में कचरा हटाने के निर्देश

betul news
बेतुल

हनुमान जन्मोत्सव बना आस्था का सागर, गंज बना भक्ति का केंद्र

betul news
बेतुल

विधायक हेमंत खंडेलवाल ने किया चौपाटी निर्माण का निरीक्षण

बेतुल

रेलवे अंडर ब्रिज बंद होने से लगा जाम, भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू

betul news
बेतुल

मौसम में बदलाव: घोड़ाडोंगरी,रानीपुर में झमाझम बारिश, देवठान में चक्रवाती तूफान का कहर

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.