प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखें तय 5 जनवरी से शुरू होंगी हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी परीक्षाएं

बैतूल। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की तैयारी परखने के लिए हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी की प्री बोर्ड परीक्षाएं आगामी 5 जनवरी से शुरू होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2025-26 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएंगी।

जिले में इस बार प्री-बोर्ड परीक्षा में कुल 34 हजार 278 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 19 हजार 734 विद्यार्थी तथा कक्षा 12वीं के 14 हजार 544 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कक्षा 10वीं में नियमित 18,821 और निजी 913 विद्यार्थी शामिल हैं, जबकि कक्षा 12वीं में 13,250 नियमित और 1,294 निजी परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कक्षा 10वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 6 जनवरी से प्रारंभ होगी। पहले दिन हिंदी विषय का प्रश्नपत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 7 जनवरी को सामाजिक विज्ञानए 8 जनवरी को संस्कृत 9 जनवरी को अंग्रेजी 10 जनवरी को विज्ञान तथा 13 जनवरी को गणित बेसिक, स्टैंडर्ड की परीक्षा होगी। प्रत्येक परीक्षा के बाद अगले विषय की तैयारी के लिए कक्षा संचालन का भी प्रावधान किया गया है। वहीं कक्षा 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 5 जनवरी से शुरू होगी। पहले दिन भूगोल, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टीकल्चर विषयों की परीक्षा होगी। इसके बाद 6 जनवरी को भौतिक शास्त्र, 7 जनवरी को हिंदी, 8 जनवरी को गणित, 9 जनवरी को अंग्रेजी एवं संस्कृत, 10 जनवरी को व्यवसाय अध्ययन, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित अन्य विषय तथा 13 जनवरी को रसायन शास्त्र, इतिहास, लेखाशास्त्र और अन्य वैकल्पिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार प्री-बोर्ड परीक्षा से विद्यार्थियों को बोर्ड पैटर्न की तैयारी में मदद मिलेगी। साथ ही कमजोर विषयों की पहचान कर समय रहते सुधार का अवसर मिलेगा। परीक्षा को लेकर स्कूल स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।