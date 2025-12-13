13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बेतुल

प्रोजेक्ट में देरी और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, प्रभारी मंत्री ने दी सफाई

बेतुल

Devendra Kumar Karande

Dec 13, 2025

betul news

बैतूल। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शनिवार को बैतूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लेकर मीडिया से विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई है और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं, जबकि कई बड़े प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं।
मीडिया द्वारा प्रोजेक्ट और निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर पूछे गए सवालों पर प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि कई बार बड़े निर्माण कार्यों में तकनीकी कारणों के साथ-साथ फॉरेस्ट की एनओसी समय पर नहीं मिलने से विलंब होता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार की मंशा है कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रोजेक्ट में ठेकेदार की लापरवाही या जानबूझकर की गई देरी सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके गृह जिले में ही एक निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलते ही उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया और दोषी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दो टूक कहा कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने बैतूल जिले के लिए एक बड़ी सौगात की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 दिसंबर को बैतूल आएंगे और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के भी बैतूल आने की संभावना जताई गई है। जेल की जमीन बेचे जाने को लेकर उठे सवाल पर मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जेल की जमीन बेची नहीं गई है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा सरकार को नई जेल बनाकर दी जा रही है, जिसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसके बदले में संबंधित जमीन का समायोजन किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्य कर रही है और जनता के हित सर्वोपरि हैं। इस दौरान आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा बाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार के अलावा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मौजूद थे।

13 Dec 2025 08:55 pm

