बेतुल

टायर फटने से कंटेनर बीस फीट नीचे सर्विस लेन पर गिरा

container damaged

Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 12, 2025

बैतूल। नागपुर-इंदौर नेशनल हाईवे पर चिचोली के नसीराबाद गांव के पास गुरुवार देर रात एक बड़ा सडक़ हादसा हो गया। हाईवे से गुजर रहे पार्सल कंटेनर वाहन का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर ब्रिज से टकराने के बाद अप-डाउन रोड के डिवाइडर को पार करता हुआ कई पलटियां खाता सर्विस लाइन पर जा गिरा। घटना की आवाज आसपास के लगभग एक किलोमीटर तक लोगों ने सुनी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कंटेनर नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कंटेनर का चालक सुभाष पटेल निवासी प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।

रायपुर से अहमदाबाद जा रहा था कंटेनर

जानकारी के अनुसार, कंटेनर रायपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। रात करीब 11 बजे जैसे ही वाहन चिचोली-नसीराबाद के पास पहुंचा, सामने वाला टायर अचानक फट गया। चालक के नियंत्रण खोते ही कंटेनर हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा।

केबिन में फंसे चालक-कंडक्टर

कंटेनर में मौजूद कंडक्टर मनीष पटेल ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर सीधे नीचे गिरने से केबिन का हिस्सा दब गया और वे दोनों अंदर फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए दोनों को बाहर निकाला। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है।
हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / टायर फटने से कंटेनर बीस फीट नीचे सर्विस लेन पर गिरा

