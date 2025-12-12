टायर फटने से कंटेनर बीस फीट नीचे सर्विस लेन पर गिरा

बैतूल। नागपुर-इंदौर नेशनल हाईवे पर चिचोली के नसीराबाद गांव के पास गुरुवार देर रात एक बड़ा सडक़ हादसा हो गया। हाईवे से गुजर रहे पार्सल कंटेनर वाहन का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर ब्रिज से टकराने के बाद अप-डाउन रोड के डिवाइडर को पार करता हुआ कई पलटियां खाता सर्विस लाइन पर जा गिरा। घटना की आवाज आसपास के लगभग एक किलोमीटर तक लोगों ने सुनी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कंटेनर नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कंटेनर का चालक सुभाष पटेल निवासी प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।