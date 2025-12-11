स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं मानव अधिकार: थाना प्रभारी जयपाल इवनाती

थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने कहा कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और उसे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी परिस्थितियां प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं और किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। प्राचार्य प्रदीप पंद्राम ने कहा कि सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के अपने मानव अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि मानव अधिकार संधि निकायों ने स्पष्ट किया है।