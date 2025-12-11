स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं मानव अधिकार: थाना प्रभारी जयपाल इवनाती

बैतूल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा सारनी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस समारोह मनाया गया जिसमें महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी सारनी जयपाल इवनाती, प्राचार्य प्रदीप पंद्राम, संगठन के जिला अध्यक्ष सतीश बौरासी, युवा जिला अध्यक्ष रिमून पवार तथा संगठन जिला प्रभारी संजय अग्रवाल उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि थाना प्रभारी जयपाल इवनाती और प्राचार्य प्रदीप पंद्राम सहित सभी पदाधिकारियों ने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु उइके और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर मां सरस्वती, डॉ.भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई।
थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने कहा कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और उसे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी परिस्थितियां प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं और किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। प्राचार्य प्रदीप पंद्राम ने कहा कि सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के अपने मानव अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि मानव अधिकार संधि निकायों ने स्पष्ट किया है।
जिला अध्यक्ष सतीश बौरासी ने कहा कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तैयार करने में रेने केसिन और एलोनोर रूजवेल्ट की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान व अधिकारों में समान होते हैं। जिला उपाध्यक्ष केशव गिरी ने कहा कि मानव अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षित जीवन की गारंटी देना है।
संगठन के जिला मीडिया प्रभारी योगेश गोस्वामी ने कहा कि संगठन को अंतिम छोर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष अशोक राय के नेतृत्व में संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कॉलेज छात्रों को ‘खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो’ का संदेश देकर कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सतीश बौरासी, युवा जिला अध्यक्ष, रिमून पवार, संगठन जिला प्रभारी, संजय अग्रवाल, कृष्णा साहू, रविंद्र धोटे, संतोष कैथवास, राजेश पाटिल, केशव गिरी, सुनील अग्रवाल, राकेश सोनी, अशोक छिपने, मुकेश सोनी, पवन चौरसिया, जयंत गोहे, मनोज तिवारी, योगेश गोस्वामी, कैलाश पाटिल,उमेश बचले, लोकेश कोलनकार, मनीष जैन, निखिलेश गजभिए और श्रीपत माथनकर, संजय यादव , दीपक यादव,सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
