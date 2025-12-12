दुबई से संचालित होती थी अवैध ऑनलाइन बेटिंग

बैतूल। करोड़ों की साइबर ठगी में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है,वैसे ही नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी साइबर ठगी का पैसा ऑनलाइन सट्टे में लगाते हैं। अवैध सट्टाबाजी का यह अवैध कारोबार दुबई से संचालित होता था। आरोपियों से इस पैसे को निकालने की भी पूरी व्यवस्था कर रही थी। पुलिस ने 9.84 करोड़ की साइबर ठगी में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टे के लिए कई वेबसाइट सक्रिय थी। अभी तक छह आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अवैध सट्टाबाजी के मुख्य आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

एसपी वीरेन्द्र जैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 9.84 करोड़ साइबर ठगी के तीन बड़े खिलाडिय़ों गिरफ्तार कर अवैध ऑनलाइन बेटिंग व कैश नेटवर्क ध्वस्त किया है। मामले में पुलिस ने 20 नवंबर 2025 को आरोपियों राजा उर्फ आयुष चौहान, अंकित राजपूत, नरेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। 7 दिसंबर 2025 को अमित अग्रवाल को इंदौर से गिरफ्तार किया है। 11 दिसंबर को प्रमुख आरोपी राजेन्द्र राजपूत और ब्रजेश महाजन को इंदौर से गिरफ्तार किया है। पूरा मामला खेड़ी सांवलीगढ़ बैंक में एक मजदूर के खाते से करोड़ों के ट्रांजेक्शन की शिकायत के बाद सामने आया था।