आठनेर में अतिक्रमण विवाद गरमाया

बैतूल। कर्मचारियों से अभद्रता किए जाने के मामले में नगर पालिका नगर परिषद मजदूर संघ नगर परिषद आठनेर के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी आठनेर को सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राहुल वाडेकर ने बताया कि रेखा पति कैलाश और उनके परिवार द्वारा लगातार नगर परिषद कर्मचारियों को गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और मानसिक रूप से भयभीत करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देश पर कर्मचारी अनर्व वाघमारे, फैज अहमद और सर्फराज सिद्दीकी उनके परिवार द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन और जनसुनवाई में की गई शिकायतों का समाधान करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पुत्र सौरभ साहू ने अचानक अपने ऊपर डीजल डाल लिया और यह धमकी दी कि यदि उन्हें शासकीय भूमि पर स्थाई अतिक्रमण नहीं करने दिया गया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कर्मचारियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की।