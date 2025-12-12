12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बेतुल

आठनेर में अतिक्रमण विवाद गरमाया

Allegations of threatening municipal council employees, demand for registration of FIR

बेतुल

Ghanshyam Rathore

Dec 12, 2025

betul news

बैतूल। कर्मचारियों से अभद्रता किए जाने के मामले में नगर पालिका नगर परिषद मजदूर संघ नगर परिषद आठनेर के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी आठनेर को सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राहुल वाडेकर ने बताया कि रेखा पति कैलाश और उनके परिवार द्वारा लगातार नगर परिषद कर्मचारियों को गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और मानसिक रूप से भयभीत करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देश पर कर्मचारी अनर्व वाघमारे, फैज अहमद और सर्फराज सिद्दीकी उनके परिवार द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन और जनसुनवाई में की गई शिकायतों का समाधान करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पुत्र सौरभ साहू ने अचानक अपने ऊपर डीजल डाल लिया और यह धमकी दी कि यदि उन्हें शासकीय भूमि पर स्थाई अतिक्रमण नहीं करने दिया गया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कर्मचारियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की।

कर्मचारी संघ ने बताया कि यह परिवार कचरा वाहन चालकों से भी कई बार वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद कर चुका है और उन्हें गाली-गलौज कर अपमानित किया गया है। फैज अहमद राजस्व प्रभारी भी हैं, उनको जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया और रेखाबाई द्वारा उनके दिवंगत पिता, पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिए भी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। संघ ने आरोप लगाया कि यह परिवार कर्मचारियों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का दबाव बनाता है और शासकीय कार्यों में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इस परिवार के सभी सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी संघ काम बंद और कलम बंद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

Published on:

12 Dec 2025 09:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / आठनेर में अतिक्रमण विवाद गरमाया

