बेतुल

रामलला रामकथा आयोजन समिति की बैठक आयोजित

आगामी 19 से 25 दिसंबर तक, शिवाजी ओपन स्टेडियम में होने वाली रामलला, रामकथा की अंतिम तिथि, अब युद्ध स्तर की प्रस्तुति है।

बेतुल

Dec 12, 2025

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

बैतूल। आगामी 19 से 25 दिसंबर तक शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में होने वाली रामलला रामकथा की तैयारियां अब युध्द स्तर पर जारी हैं। इस संबंध में श्री रामलला रामकथा आयोजन समिति के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन समिति संरक्षक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पूर्व निवास पर किया। जिसमें आयोजन की रूपरेखा तथा अन्य सेवाओं पर उपस्थित धर्म प्रेमी बन्धुओ द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में आयोजन समिति के सदस्य सुनील द्विवेदी ने सभी के समक्ष रामकथा आयोजन की विस्तार से रूपरेखा रखी। इसके पश्चात समिति के सदस्य बलराम जसूजा, मनोज भार्गव, योग शिक्षक रोशनलाल मौखड़े, योग प्रशिक्षक सुनील कुबड़े, त्रिपाठी सर, राजेश मदान आदि ने अपने-अपने विचार रखें। इसके पश्चात नपा अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर ने आयोजन को लेकर नगर पालिका की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि वे स्वयं अधिक से अधिक समय रामकथा में रहेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि सदियों के संघर्ष के बाद हमारी संस्कृति, श्रद्धा और गौरव का केंद्र अयोध्या का राममंदिर निर्माण पूर्ण हुआ और गत 25 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भगवत द्वारा शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा लहराई गई और इसी गौरवशाली धर्म ध्वजा को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रामविलास वेदांती बैतूल पधार रहे हैं। अब इस अवसर को ऐतिहासिक और चिरस्थाई बनाने के लिए बैतूल में इस रामकथा का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह बैतूलवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने आयोजन को लेकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। यहां उल्लेखनीय है कि अयोध्या से धर्म ध्वजा लेकर बैतूल आ रहे रामजन्म भूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष श्री रामविलास वेदांती महाराज की रामलला रामकथा 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित होना है। समिति के अनुसार 17 दिसंबर की शाम को परम पूज्य वेदांती महाराज का बैतूल आगमन होगा। जिन्हें रेलवे स्टेशन से हाउसिंग बोर्ड गंज स्थित संत निवास तक गाजे-बाजे के साथ लेकर आया जाएगा।

18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे सभी रामभक्त महिला- पुरूष न्यू बैतूल स्कूल ग्राऊंड में एकत्रित होंगे। यहां हनुमान मंदिर से धर्म ध्वजा यात्रा और कलश यात्रा धूमधाम से निकलेगी। जो थाना चौक, लल्ली चौक, बस स्टैंड, राजा भोज चौक, शिवाजी चौक होते हुए शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम पहुंचेगी। यहां धर्मध्वजा की अस्थाई स्थापना होगी। इसके बाद सभी कलश और धर्म ध्वजा की सामूहिक आरती होगी। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक लगातार 6 दिन रामलला रामकथा संत वेदांती जी के श्रीमुख से दोपहर 2 से 6 बजे तक होगी। 25 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में कथा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और इसके बाद हवन और भंडारा होगा। शाम को धर्म ध्वजा की स्थाई स्थापना मंदिर में की जाएगी।

Published on:

12 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रामलला रामकथा आयोजन समिति की बैठक आयोजित

