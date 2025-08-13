130 साल पुराने इतिहास का गवाह है ये पुलिस स्टेशन, यहां आजादी के दीवानों ने लगाई थी आग

mp news:बैतूल के घोड़ाडोंगरी तहसील में स्थित रानीपुर गांव में मध्यप्रदेश का एकमात्र पुलिस-केंद्रित यूजियम है। इसके पीछे छिपा 130 साल पुराना इतिहास गर्व और वीरता की गाथा सुनाता है। यह यूजियम जिस भवन में बना है, वह 1895 में शाहपुर थाने के अंतर्गत रानीपुर चौकी के रूप में स्थापित हुआ था। यहां दर्ज पहली एफआईआर वर्ष 1900 में महज एक रुपए की चोरी की थी। रानीपुर का पुलिस यूजियम न केवल पुलिस इतिहास का संग्रहालय है, बल्कि यह आजादी की लड़ाई में आदिवासियों के साहस और बलिदान का प्रतीक भी है। (ranipur police museum)