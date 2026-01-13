राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने 10 किमी पीछा कर पुलिस के साथ पकड़ा गोवंश से भरा आईसर ट्रक

राष्ट्रीय हिन्दू सेना के जिला संयोजक लतेन्द्र यादव ने बताया कि रात्रि करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग का आईसर ट्रक वाहन क्रमांक एमएच.40.सीटी.3704 तेज रफ्तार से भोपाल की ओर से बैतूल की तरफ आ रहा है, जिसमें गोवंश भरे होने की संभावना है। सूचना मिलते ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय द्वारा कंट्रोल रूम, पाढर चौकी प्रभारी और बैतूल बाजार थाना प्रभारी को जानकारी दी गई, जिसके बाद संगठन और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गईं।