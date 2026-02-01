7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

युवती को पहले दिया जहर, फिर गला दबाकर की हत्या

बैतूल। जिले के झल्लार थाना क्षेत्र में सामने आए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एकतरफा प्रेम में अंधे युवक ने युवती की षडय़ंत्र कर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले उसे सल्फास खिलाया और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को आत्महत्या बताने के लिए उसने खुद भी थोड़ा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Feb 07, 2026

बैतूल। जिले के झल्लार थाना क्षेत्र में सामने आए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एकतरफा प्रेम में अंधे युवक ने युवती की षडय़ंत्र कर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले उसे सल्फास खिलाया और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को आत्महत्या बताने के लिए उसने खुद भी थोड़ा जहर खाकर अस्पताल में भर्ती होकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
झल्लार थाना प्रभारी वाहिद खान ने बताया 28 जनवरी 2026 को ग्राम बासनेर खुर्द निवासी युवती देवी धोटे की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की सूचना मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन परिजनों ने गांव के ही राहुल धोटे पर गंभीर संदेह जताया। इसके बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि राहुल युवती से एकतरफा प्रेम करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। दो दिन पहले उसने युवती के माता-पिता को धमकी दी थी कि यदि शादी नहीं कराई तो वह उसे जान से मार देगा। घटना वाले दिन युवती बकरी चराने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। तलाश करने पर उसका शव एक खेत में मिला।
गले पर मिले निशान
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी। रिपोर्ट में गले की हायॉइड हड्डी टूटना, गला दबाने के निशान और शरीर पर चोटों के प्रमाण मिले। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मौत जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई। इसके अलावा अंदरूनी अंगों में जहर के प्रभाव के संकेत भी मिले, जिससे हत्या से पहले जहर देने की पुष्टि हुई।
हरदा में 108 एंबुलेंस पर काम करता है आरोपी
कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से भी आरोपी की मौजूदगी घटना स्थल के आसपास पाई गई। सख्ती से पूछताछ करने पर राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी राहुल हरदा में 108 पर ड्राइवर था और लगभग 15 दिन पहले ही घर आया था। उसके पास खुद के वाहन भी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / युवती को पहले दिया जहर, फिर गला दबाकर की हत्या

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा: उत्कृष्ट स्कूल से गोपनीय सामग्री का वितरण शुरू

betul news
बेतुल

बोलरो पलटने से एक उपयंत्री और तीन शिक्षक घायल

patrika news
बेतुल

गर्मी से पहले पानी की चिंता: माचना डैम का जलस्तर गिरा तो लाखापुर जलाशय से छोड़ा पानी

betul news
बेतुल

चकाचक होंगी एमपी के इस जिले की सड़कें, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

road
बेतुल

ट्राइसिकल की बैटरी में ब्लास्ट से जिंदा जल गया दिव्यांग, मौत

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.