ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को रौंदा, चमत्कारी ढंग से बच गई मां की गोद में बैठी ढाई साल की बच्ची

Betul News :मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई, जबकि उनकी ढाई साल की बच्ची घायल हुई है। बताया जा रहा है कि, बच्ची के दोनों पैरों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पति-पत्नी के शव का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी लगते ही मृतकों के परिजन के बीच कोहराम मच गया।