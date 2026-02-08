8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को रौंदा, चमत्कारी ढंग से बच गई मां की गोद में बैठी ढाई साल की बच्ची

Betul News : भोपाल से बैतूल की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में दंपती की मौत हो गई, जबकि मां की गोद में बैठी ढाई साल की बच्ची उछलकर दूर जा गिरी, जिससे उसके पैरों में चोटें आई हैं।

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 08, 2026

Betul News

बैतूल में ट्रक ने बाइक सवार दंपती को रौंदा (Photo Source- Patrika)

Betul News :मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई, जबकि उनकी ढाई साल की बच्ची घायल हुई है। बताया जा रहा है कि, बच्ची के दोनों पैरों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पति-पत्नी के शव का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी लगते ही मृतकों के परिजन के बीच कोहराम मच गया।

बता दें कि, ये झकझोर देने वाला सड़क हादसा जिले के शाहपुर थाना इलाके के नेशनल हाइवे पर बांचा जोड़ के पास हुआ है। भोपाल से बैतूल जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि, बाइक चालक विजय यादव और उनकी पत्नी आरती यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां की गोद में बैठी बच्ची उछलकर दूर जा गिरी, जिससे उसके पैरों में चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गवाने वाले दंपती सोहागपुर के रहने वाले थे।

स्थानीय लोगों ने बच्ची को पहुंचाया अस्पताल

ट्रक की टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि, हादसे में महिला और पुरुष की मौत हो चुकी थी, जबकि बच्ची घायल थी। स्थानीय लोगों ने ही तुरंत बच्ची को शाहपुर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही, पुलिस को सूचना दी। इधर, जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने शवों का पंचनामा कर मृतकों के परिजन को सूचना दी।

ट्रक चालक की तलाश में पुलिस

दूसरी तरफ बाइक सवार दंपती को रौंदने के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालके के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि, विजय और उनकी पत्नी बैतूल में अपने एक रिश्तेदार के यहां गए थे। रात में बाइक से सोहागपुर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए।

मासूम के सिर से उठा माता-पिता का साया

मामले को लेकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि, भले ही पुलिस ट्रक चालक को पकड़ ले और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। लेकिन, पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद हकीकत ये है कि, एक ट्रक चालक की लापरवही के चलते महज ढाई साल की एक मासूम बच्ची के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है।

ये भी पढ़ें

सफेद साड़ी और गले में मंगलसूत्र… जंगल में पड़ी मिली महिला की अर्धनग्न लाश, फैली सनसनी
नर्मदापुरम
Narmadapuram News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 10:19 am

Published on:

08 Feb 2026 10:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को रौंदा, चमत्कारी ढंग से बच गई मां की गोद में बैठी ढाई साल की बच्ची

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवती को पहले दिया जहर, फिर गला दबाकर की हत्या

बेतुल

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा: उत्कृष्ट स्कूल से गोपनीय सामग्री का वितरण शुरू

betul news
बेतुल

बोलरो पलटने से एक उपयंत्री और तीन शिक्षक घायल

patrika news
बेतुल

गर्मी से पहले पानी की चिंता: माचना डैम का जलस्तर गिरा तो लाखापुर जलाशय से छोड़ा पानी

betul news
बेतुल

चकाचक होंगी एमपी के इस जिले की सड़कें, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

road
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.