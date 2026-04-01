21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

शादी सीजन और बढ़ते जाम के बीच ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, शहर सीमा पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

-सुबह-शाम पीक आवर्स में 7 किमी दायरे में रोक, वैकल्पिक मार्ग तय, आमजन को राहत देने प्रशासन की नई व्यवस्था। बैतूल। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, शादी समारोहों की भीड़ और सडक़ सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए प्रशासन ने बैतूल की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब पीक आवर्स के दौरान [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Apr 21, 2026

betul news

-सुबह-शाम पीक आवर्स में 7 किमी दायरे में रोक, वैकल्पिक मार्ग तय, आमजन को राहत देने प्रशासन की नई व्यवस्था।

बैतूल। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, शादी समारोहों की भीड़ और सडक़ सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए प्रशासन ने बैतूल की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब पीक आवर्स के दौरान शहर की सीमा में भारी, मध्यम वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करना और आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना है।
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर के 7 किलोमीटर दायरे में भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। यह प्रतिबंध एलबी लॉन से तितली चौक, भारत भारती, गौठाना, हमलापुर चौक से बैतूल शहर की ओर आने वाले मार्गों पर लागू रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि कृषि उपज मंडी बडोरा में उपज लेकर आने वाले किसानों के वाहनों को मंडी परिसर तक जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन भारी वाहन शहर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं रेलवे रैक परिवहन में लगे भारी और मध्यम वाहनों पर भी शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक रोक लागू रहेगी। हालांकि, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी छूट दी गई है, ताकि आपदा या आकस्मिक स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यातायात पुलिस ने शहर में दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए हैं। रामबोलो चौक और तितली चौराहा से नागपुर, मुलताई, बैतूल बाजार, आठनेर, चिचोली और घोड़ाडोंगरी जाने वाले वाहनों को एनएच-47 कोसमी सोनाघाटी मार्ग से निकाला जाएगा। इसके अलावा सदर ओवरब्रिज के पास गंज और रामनगर जाने वाले हल्के वाहनों को ओवरब्रिज उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहन तितली चौराहा, एनएच-47 सोनाघाटी और भारत भारती मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से नई व्यवस्था का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है, ताकि शादी सीजन और व्यस्त समय में शहर को जाम से राहत मिल सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 09:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / शादी सीजन और बढ़ते जाम के बीच ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, शहर सीमा पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्लॉट बुकिंग ठप, खाद संकट गहराया: बैतूल में किसानों का फूटा गुस्सा

betul news
बेतुल

मंडी के शेडों से पूरी तरह नहीं हो सका डंप अनाज का उठाव

समाचार

करंजी ब्रिज के नीचे फिर हादसा, बाइक सवार की मौत

betul news
बेतुल

बोर खनन पर प्रशासन मौन, जिले में धड़ल्ले से हो रहा खनन

betul news
बेतुल

एमपी बीेजेपी अध्यक्ष ने 1800 किमी दूर नेपाल पहुंचाई पार्थिव देह, बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही थी शोकाकुल मां

MP BJP President Hemant Khandelwal assisted in sending the mortal remains to Nepal
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.