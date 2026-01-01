1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

छह माह का वेतन अटका, जवाबदेही से बचता स्वास्थ्य तंत्र

-बंधपत्र चिकित्सकों की शिकायत पर बैतूल पहुंचीं क्षेत्रीय संचालक, सीएमएचओ की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। बैतूल। जिले में पदस्थ बंधपत्र चिकित्सकों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिलने का मामला अब स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं होने पर चिकित्सकों ने कलेक्टर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 01, 2026

betul news

-बंधपत्र चिकित्सकों की शिकायत पर बैतूल पहुंचीं क्षेत्रीय संचालक, सीएमएचओ की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल।

बैतूल। जिले में पदस्थ बंधपत्र चिकित्सकों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिलने का मामला अब स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं होने पर चिकित्सकों ने कलेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव तक गुहार लगाई। इसके बाद गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्रीय संचालक डॉ. नीरा चौधरी जांच के लिए बैतूल पहुंचीं। सुबह 11 बजे से उन्होंने समस्त बंधपत्र चिकित्सकों की बैठक लेकर एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं और सवाल-जवाब किए।
बैठक के दौरान चिकित्सकों ने न सिर्फ वेतन भुगतान में हो रही देरी बल्कि भुगतान के एवज में पैसों की मांग किए जाने जैसी गंभीर शिकायतें भी सामने रखीं। क्षेत्रीय संचालक ने इन आरोपों की बारीकी से जांच करते हुए संबंधित बिंदुओं पर पूछताछ की। वहीं इस पूरे मामले में सीएमएचओ मनोज हुरमाड़े अपनी भूमिका का बचाव करते नजर आए। उन्होंने बैठक में चिकित्सकों से कहा कि यदि अकाउंट सेक्शन में गड़बड़ी हो रही थी या किसी द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी तो उन्हें सीधे सूचना दी जानी चाहिए थी। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर और प्रमुख सचिव तक शिकायत करना उचित नहीं था। हालांकि यहीं से पूरे मामले पर सवाल और गहरे हो जाते हैं। जब छह माह से चिकित्सकों को वेतन नहीं मिला तो क्या सीएमएचओ इससे अनजान थे? यदि वे जानकार थे तो भुगतान के लिए समय रहते ठोस प्रयास क्यों नहीं किए गए? और यदि चिकित्सकों ने सीएमएचओ या उनके कार्यालय से संपर्क किया था, तब भी भुगतान क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के स्पष्ट जवाब बैठक में नहीं मिल सके। हकीकत यह है कि जब स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब मजबूरी में चिकित्सकों को उच्च स्तर तक शिकायत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद सीएमएचओ और उनका अमला अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आया। यह रवैया न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। इधर क्षेत्रीय संचालक डॉ. नीरा चौधरी ने चिकित्सकों की अस्पतालों में उपस्थिति और समयपालन को लेकर भी चर्चा की, लेकिन मूल प्रश्न यही बना रहा कि जिन चिकित्सकों के कंधों पर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है, उन्हें समय पर वेतन तक क्यों नहीं दिया जा सका। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / छह माह का वेतन अटका, जवाबदेही से बचता स्वास्थ्य तंत्र

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन माफियाओं ने हरे-भरे सागौन के पेड़ काटे

patrika news
बेतुल

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, बालाजीपुरम में दर्शन को लगी लंबी कतारें

betul news
बेतुल

27 वर्षों से मरीजों को पोषण दे रहा अंकुरित आहार परिवार

patrika news
बेतुल

एसी के चेंबर में अंशकालीन महिला संघ की अध्यक्ष ने खुद पर डाला पेट्रोल,आत्मदाह का किया प्रयास

patrika news
बेतुल

दान की उपेक्षा या सिस्टम की लापरवाही? कबाड़ में पड़ी आरओ मशीन बनी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.