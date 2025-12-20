शासकीय कन्या विद्यालय गंज की छात्राओं ने किया जेएच कॉलेज का भ्रमण

बैतूल। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय जेएच कॉलेज द्वारा प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे के मार्गदर्शन में कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में शनिवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल गंज की छात्राओं द्वारा आओ कॉलेज जाने गतिविधि के अंतर्गत महाविद्यालय में भ्रमण किया गया। विद्यालय के प्राचार्य एलएल लिल्होरे के मार्गदर्शन एवं शिक्षक एसपी मोहबे कृष्ण गोपाल बारमासे, अपर्णा बाथरी, श्रीना श्रीवास्तव एवं श्रेखा सूर्यवंशी के संरक्षण में विद्यालय की लगभग 90 छात्राओं के दल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। चर्चा सत्र के दौरान सर्वप्रथम प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी द्वारा अपने उद्बोधन में महाविद्यालय के इतिहास एवं गौरवपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि 12 हजार विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ नैक द्वारा ्र+ ग्रेड प्राप्त इस महाविद्यालय को प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त है। कॉलेज चलो अभियान के संयोजक प्रो. राकेश कुमार पवार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के समय बरती जाने महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं के दल को सलाह दी कि ऑनलाइन पंजीयन के पूर्व सभी आवश्यक जानकारी महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से प्राप्त करने के पश्चात ही निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रो दुर्गेश राने द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, परियोजना कार्य, प्रायोगिक कार्य, सतत मूल्यांकन पद्धति तथा वोकेशनल विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।