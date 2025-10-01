Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

11,838 उप प्राचार्य यथास्थान ही करेंगे कार्यग्रहण

7 अक्टूबर तक ऑफलाइन करना होगा कार्यग्रहण

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 01, 2025

विभागीय पदोन्नति के बाद 11,838 उप प्राचार्यों को फिलहाल यथास्थान कार्यग्रहण करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि पदोन्नत उप प्राचार्यों को 7 अक्टूबर तक ऑफलाइन कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। अन्य स्कूलों में स्थानांतरण के लिए अलग आदेश बाद में जारी होंगे। साथ ही, पदोन्नति त्याग की सूचना नियंत्रण अधिकारी को देने का आदेश भी दिया गया है। नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यग्रहण कराने से पहले देखें कि पदोन्नत कार्मिक पूर्व जारी विभागीय निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि किसी कार्मिक को 1 जून 2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति दी जा रही है, तो उनका वेतन कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

Published on:

01 Oct 2025 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 11,838 उप प्राचार्य यथास्थान ही करेंगे कार्यग्रहण

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

