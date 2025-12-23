खेतों की खुशहाली के लिए किसानों के खातों में पहुंचे 53 लाख रुपए

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कृषि विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 'किसान दिवस' के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से आए 300 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किसानों को दिखाया गया। इससे कृषि की आधुनिक तकनीकों और नवाचारों पर संवाद किया गया।