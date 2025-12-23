खेतों की खुशहाली के लिए किसानों के खातों में पहुंचे 53 लाख रुपए

53 lakh rupees reached the accounts of farmers
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कृषि विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 'किसान दिवस' के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से आए 300 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किसानों को दिखाया गया। इससे कृषि की आधुनिक तकनीकों और नवाचारों पर संवाद किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के किसान हितैषी विचारों को याद करते हुए कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने उपस्थित कृषकों से आह्वान किया कि वे सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनें और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि करें।
सम्मेलन के दौरान किसानों के लिए खुशियों की सौगात बरसी। जिले के चयनित कृषकों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे तारबंदी, कृषि यंत्र, पाइपलाइन, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना और फार्म पौंड के तहत लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जिले के पात्र किसानों के बैंक खातों में 53 लाख रुपए की अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित की गई।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद जैन ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को सब्सिडी की प्रक्रियाओं के बारे में बताया। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. सीएम यादव ने वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे कम लागत में अधिक पैदावार ली जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग