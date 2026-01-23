औद्योगिक इकाइयों से दो दिन में 9 टन ई वेस्ट किया संग्रह

धनेटवाल का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों के बीच जिम्मेदार ई-वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। इसके तहत सभी संबंधित पक्षों से अपील की गई कि वे अपने पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा कराएं। ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियमों के तहत औद्योगिक इकाइयों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए ई-वेस्ट का उचित प्रबंधन अनिवार्य है। अभियान में सक्रिय भागीदारी से न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।