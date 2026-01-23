23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

औद्योगिक इकाइयों से दो दिन में 9 टन ई वेस्ट किया संग्रह

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) ने भीलवाड़ा में राष्ट्रीय पहल &#8220;लाइफ के तहत ई-वेस्ट संग्रह अभियान चलाया है। यह अभियान पिछले दो दिन से चल रहा है। इन दो दिनों में अब तक करीब 9 टन ई वेस्ट का संग्रहण किया गया है। आरएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि अभियान के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 23, 2026

9 tons of e-waste collected from industrial units in two days.

9 tons of e-waste collected from industrial units in two days.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) ने भीलवाड़ा में राष्ट्रीय पहल "लाइफ के तहत ई-वेस्ट संग्रह अभियान चलाया है। यह अभियान पिछले दो दिन से चल रहा है। इन दो दिनों में अब तक करीब 9 टन ई वेस्ट का संग्रहण किया गया है। आरएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि अभियान के तहत भीलवाड़ा में विभाग की ओर से एक ई-वेस्ट संग्रह केंद्र स्थापित किया है। इसका संचालन एक कम्पनी कर रही है। ई-वेस्ट रिसाइक्लर है इसके तहत पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

जागरूकता और जिम्मेदार ई-वेस्ट प्रबंधन पर जोर

धनेटवाल का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों के बीच जिम्मेदार ई-वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। इसके तहत सभी संबंधित पक्षों से अपील की गई कि वे अपने पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा कराएं। ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियमों के तहत औद्योगिक इकाइयों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए ई-वेस्ट का उचित प्रबंधन अनिवार्य है। अभियान में सक्रिय भागीदारी से न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

अब तक 9 टन वेस्ट जमा

वैज्ञानिक अधिकारी श्वेता दाधीच ने बताया कि दो दिन में 9 टन ई वेस्ट एकत्रित किया गया है। इनमें संगम इंडिया लिमिटेड, पूजा स्पिनटेक्स, साईलीला, सल्जर प्रोसेस समेत अन्य औद्योगिक इकाइयां शामिल है। श्वेता ने सभी उद्यमियों से लाइफ-2026 पहल के तहत स्वच्छ, हरित और सतत पर्यावरण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / औद्योगिक इकाइयों से दो दिन में 9 टन ई वेस्ट किया संग्रह

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी राहत: खान मालिकों को अब 31 मार्च तक देना होगा ड्रोन सर्वे

Big relief: Mine owners now have until March 31 to submit drone survey data.
भीलवाड़ा

देश के छोटे व्यापारी को क्या इस बजट में मिलेगी जटिलताओं से मुक्ति

Will small traders in the country get relief from complexities in this budget?
भीलवाड़ा

मंत्राक्ष के तीन बीजाक्षरों से मिटेगा तनाव, मुनि बोले- मनुस्थिति पर हावी न होने दें परिस्थितियां

Stress will be relieved by the three seed syllables of the mantra, the sage said - do not let circumstances overpower your mental state.
भीलवाड़ा

शिक्षा अधिकारी ने परखा पीएम श्री स्कूलों का शैक्षिक स्तर, आईसीटी लैब व प्रयोगशालाओं का निरीक्षण

The education officer assessed the educational standards of PM Shri schools and inspected the ICT labs and laboratories.
भीलवाड़ा

स्कूलों में होगा महासंगम: साइकिलों का होगा वितरण

A grand gathering will be held in schools: bicycles will be distributed.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.