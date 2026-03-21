टेक्सटाइल सिटी को बड़ी सौगात: उद्यमियों की मेहनत से विश्व पटल पर चमका भीलवाड़ा

टेक्सटाइल सिटी के उद्यमियों की मेहनत और लगन का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उद्योगों के दम पर न केवल जिले में खुशहाली आई, बल्कि यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ बना है। यह विचार राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से नितिन स्पिनर्स में कॉटन कस्तूरी विषय पर आयोजित उद्यमियों, निवेशकों एवं किसान से संवाद के दौरान व्यक्त किए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार टेक्सटाइल उद्योगों के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भीलवाड़ा के औद्योगिक विस्तार में भूमि और जल की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।