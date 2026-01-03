भीलवाड़ा की ‘धड़कन’ और ‘हुनर’ का संगम: 21 से सजेगा ‘भीलवाड़ा टेक्सटाइल एण्ड हैंडीक्राफ्ट मेला’

शिक्षा विभाग के सहयोग से मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 'ग्रीन एंड क्लीन भीलवाड़ा' थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए मेहंदी, पोस्टर, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं होंगी। मांडलगढ़ किले के इतिहास से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बैठक में मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव आरके जैन, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के प्रेम स्वरूप गर्ग और लघु उद्योग भारती के शंभू प्रसाद काबरा ने हिस्सा लिया।