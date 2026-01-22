22 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

स्कूलों में होगा महासंगम: साइकिलों का होगा वितरण

भीलवाड़ा जिले भर में शुक्रवार को आस्था, देशभक्ति और शिक्षा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बसंत पंचमी के अवसर पर जहां घर-घर और शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। आज़ाद हिंद फौज के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती &#8216;पराक्रम दिवस&#8217; के रूप में मनाई जाएगी। इसी [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 22, 2026

A grand gathering will be held in schools: bicycles will be distributed.

A grand gathering will be held in schools: bicycles will be distributed.

भीलवाड़ा जिले भर में शुक्रवार को आस्था, देशभक्ति और शिक्षा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बसंत पंचमी के अवसर पर जहां घर-घर और शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। आज़ाद हिंद फौज के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई जाएगी। इसी दिन स्कूलों में मेगा पीटीएम, निपुण मेला तथा श्रीकृण भोग का आयोजन भी होगा।

सरकारी स्कूलों में रहेगी विशेष रौनक

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले के समस्त सरकारी स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। स्कूलों में तीन प्रमुख आयोजन एक साथ होंगे। अभिभावक और शिक्षकों के बीच मेगा पीटीएम के दौरान संवाद होगा ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधारा जा सके। छोटे बच्चों की दक्षता प्रदर्शित करने के लिए निपुण मेला का आयोजन होगा। साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विशेष 'श्रीकृष्णभोग' का वितरण किया जाएगा।

साइकिलों का होगा वितरण

बसंत पंचमी के मौके पर सेठ मुरलीघर बालिका विद्यालय में साइकिल वितरण का मुख्य समारोह होगा। जबकि जिले भर में होने वाले कार्यक्रम में भी साइकिलों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को शहर की कई स्कूलों में साइकिलों को पहुंचाया गया है।

