अक्षय तृतीया पर 19 को बजेंगी शहनाइयां, भीलवाड़ा के बाजारों में उमड़ा ग्रामीणों का सैलाब

शादियों की सीजनल खरीदारी के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में इन दिनों त्योहारी माहौल है। आजाद चौक, सदर बाजार और सर्राफा बाजार सहित शहर के अन्य प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ग्रामीण और शहरी लोग अपनी-अपनी पसंद और बजट के अनुसार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सर्राफा बाजार में जहां महिलाएं और परिवार के बुजुर्ग सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी में व्यस्त हैं, वहीं कपड़े के बाजारों में भी बरी-बेश और राजस्थानी परिधानों की भारी मांग है।