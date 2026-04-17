17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

अक्षय तृतीया पर 19 को बजेंगी शहनाइयां, भीलवाड़ा के बाजारों में उमड़ा ग्रामीणों का सैलाब

शादियों की रहेगी धूम: आजाद चौक से लेकर सर्राफा बाजार तक खरीदारों की भीड़,

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Apr 17, 2026

Shehnaiyaan will be played on Akshaya Tritiya on 19th, villagers thronged the markets of Bhilwara.

अक्षय तृतीया पर 19 को बजेंगी शहनाइयां, भीलवाड़ा के बाजारों में उमड़ा ग्रामीणों का सैलाब

अबूझ सावे अक्षय तृतीया (आखातीज) को लेकर वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में अभी से उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। आगामी 19 अप्रेल को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया पर जिले भर में शादियों की धूम रहेगी। इस महासावे की तैयारियों का सीधा असर शहर के बाजारों में 'मुस्कुराहट' के रूप में देखा जा रहा है। शादी-ब्याह की खरीदारी के लिए ग्रामीण अंचलों से लोगों का हुजूम शहर की तरफ उमड़पड़ा है।

बाजारों में लौटी रौनक, व्यापारियों के चेहरे खिले

शादियों की सीजनल खरीदारी के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में इन दिनों त्योहारी माहौल है। आजाद चौक, सदर बाजार और सर्राफा बाजार सहित शहर के अन्य प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ग्रामीण और शहरी लोग अपनी-अपनी पसंद और बजट के अनुसार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सर्राफा बाजार में जहां महिलाएं और परिवार के बुजुर्ग सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी में व्यस्त हैं, वहीं कपड़े के बाजारों में भी बरी-बेश और राजस्थानी परिधानों की भारी मांग है।

19 को हर तरफ गूंजेंगे मंगल गीत

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह संपन्न होते हैं। 19 अप्रेल को जिले के गांव-ढाणियों से लेकर शहर के मैरिज गार्डनों तक, हर तरफ बस शहनाइयों की गूंज और मंगल गीत सुनाई देंगे। लंबे समय बाद बाजारों में ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ देखकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह है।

दिगंबर जैन समाज में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व

दिगंबर जैन समाज वैशाख शुक्ल तृतीया 19 अप्रेल को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अक्षय तृतीया मनाएगा। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ (ऋषभदेव) के एक वर्ष की तपस्या के बाद गन्ने के रस (इक्षु रस) से प्रथम आहार ग्रहण करने की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जैन धर्म में संयम, तपस्या और त्याग का प्रतीक है। इसे हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश की ओर से भगवान आदिनाथ को आहार देने की घटना से जोड़ा जाता है। जैन मंदिरों में भगवान ऋषभदेव का अभिषेक, शांतिधारा और विशेष पूजा की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अक्षय तृतीया पर 19 को बजेंगी शहनाइयां, भीलवाड़ा के बाजारों में उमड़ा ग्रामीणों का सैलाब

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के 53 हजार स्कूलों में बदलेंगे मिड-डे-मील के बर्तन, छात्रों की संख्या के आधार पर मिलेगा बजट

Mid-day meal utensils will be replaced in 53,000 schools across the state, with budget based on the number of students.
भीलवाड़ा

प्रदेश के स्कूलों में अब नहीं पढ़ाई जाएगी शौर्य परम्परा और स्वर्णिम भारत

Shaurya Parampara and Swarnim Bharat will no longer be taught in the state's schools.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा डेयरी में अब कलक्टर राज, प्रशासक नियुक्त

Collector Raj is now appointed as administrator of Bhilwara Dairy.
भीलवाड़ा

विधानसभा कंट्रोल रूम बंद, फिर भी एडीपीसी दफ्तर में जमे हैं शिक्षक

Assembly control room closed, yet teachers are gathered in ADPC office
भीलवाड़ा

मंगरोप बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ, 19 खसरों की 1.49 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी

The way is clear for land acquisition for Mangrop bypass, 1.49 hectares of land from 19 Khasras will be acquired.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.