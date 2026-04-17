प्रदेश के स्कूलों में अब नहीं पढ़ाई जाएगी शौर्य परम्परा और स्वर्णिम भारत

राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में अब छात्र-छात्राओं को राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, प्रदेश की शौर्य परम्परा और आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इस आदेश की पालना पहले से लागू कर दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इन विलोपित की गई पुस्तकों का अध्यापन किसी भी विद्यालय में नहीं करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।