विधानसभा कंट्रोल रूम बंद, फिर भी एडीपीसी दफ्तर में जमे हैं शिक्षक

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 19 मार्च 2026 को आदेश जारी कर विभाग के सभी कार्यालयों में स्थापित विधानसभा कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों की पालना में जिले की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरूणा गारू ने भी जिले के सभी कंट्रोल रूम बंद कर वहां नियुक्त कार्मिकों को उनके मूल स्थान पर भेजने के आदेश दिए। एडीपीसी कल्पना शर्मा ने आदेश की पालना दिखाते हुए शक्करगढ़ के शिक्षक आशीष झवर को तो उनके मूल विद्यालय के लिए रिलीव कर दिया, लेकिन आभा खेड़ी के शिक्षक जितेंद्र कुमार को रिलीव कर हाथो-हाथ दूसरे कार्य के नाम पर भीलवाड़ा समग्र शिक्षा कार्यालय में ही रोक लिया। वह एक माह से यही पर कार्य कर रहा है। इस मनमानी का सीधा खामियाजा उन स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी पढ़ाई शिक्षक के अभाव में प्रभावित हो रही है।