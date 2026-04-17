भीलवाड़ा डेयरी में अब कलक्टर राज, प्रशासक नियुक्त

इस घटनाक्रम में डेयरी प्रबंधन की लेटलतीफी सामने आई है। डेयरी के निर्वाचित संचालक मंडल का कार्यकाल 9 अप्रेल को पूर्ण हो गया। नियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले या उसी दिन विभाग को अवगत कराया जाना चाहिए था, लेकिन डेयरी प्रबंधन ने तीन दिन बाद यानी 13 अप्रेल को सहकारिता विभाग (अजमेर खंड) को पत्र लिखकर बताया कि संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण संघ के नीतिगत निर्णय लेने में बाधा हो रही है। कलक्टर आगामी छह माह अथवा नई समिति के निर्वाचन होने तक (जो भी पहले हो) डेयरी के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। संघ के चुनाव के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जयपुर को 29 दिसंबर 2025 को ही अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है।