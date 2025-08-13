एमएलवी कॉलेज का अमृत महोत्सव: शिक्षा, संस्कार और तकनीक का दिखा संगम

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अमृत महोत्सव केवल एक समारोह नहीं, बल्कि 75 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव है। एमएलवी कॉलेज ने इन वर्षों में ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को दिशा और उद्देश्य दिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिले और संस्थान का नाम रोशन किया। देवनानी मंगलवार को माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह एवं विधायक निधि से निर्मित कंप्यूटर कक्ष और स्मार्ट कक्षा के लोकार्पण के बाद के बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, भाषा और संस्कार की अहम भूमिका है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का महत्व समझने और अनुशासन व दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य साधने की प्रेरणा दी।
विधायक निधि से आधुनिक सुविधाएं
कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी की ओर से 15 लाख रुपए की विधायक निधि से निर्मित कंप्यूटर कक्ष और स्मार्ट कक्षा का लोकार्पण किया। देवनानी ने कहा कि स्मार्ट कक्षा और तकनीकी सुविधाएं विद्यार्थियों की शिक्षा को और प्रभावी बनाएंगी।
जन कल्याणकारी कार्यों की प्राथमिकता
विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधायक निधि का अधिकतम उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में करना है। कार्यक्रम में कलक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, महापौर राकेश पाठक, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, आजाद शर्मा, राजकुमार आंचलिया, अमित सारस्वत, विनोद झुरानी, कन्हैयालाल स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।
एमएलवी कॉलेज का गौरवशाली सफर
- स्थापना के बाद से हजारों विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार
- अब तकनीकी शिक्षा में आधुनिक सुविधाएं
यह मिलेगी सुविधा
- कंप्यूटर कक्ष – 15 कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट
- स्मार्ट कक्षा – इंटरैक्टिव बोर्ड, प्रोजेक्टर, डिजिटल लर्निंग टूल्स