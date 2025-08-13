एमएलवी कॉलेज का अमृत महोत्सव: शिक्षा, संस्कार और तकनीक का दिखा संगम

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अमृत महोत्सव केवल एक समारोह नहीं, बल्कि 75 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव है। एमएलवी कॉलेज ने इन वर्षों में ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को दिशा और उद्देश्य दिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिले और संस्थान का नाम रोशन किया। देवनानी मंगलवार को माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह एवं विधायक निधि से निर्मित कंप्यूटर कक्ष और स्मार्ट कक्षा के लोकार्पण के बाद के बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, भाषा और संस्कार की अहम भूमिका है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का महत्व समझने और अनुशासन व दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य साधने की प्रेरणा दी।