पेच के बालाजी: स्वर्ण चोले में विराजेंगे हनुमान, 75 टिन देसी घी से बनेगा महाप्रसाद

जन्मोत्सव पर उमड़ने वाले श्रद्धा के सैलाब को देखते हुए बालाजी महाराज के पसंदीदा पारंपरिक बूंदी प्रसाद की तैयारी की जा रही है। 31 हलवाइयों की विशेष टीम लकड़ी की भट्टियों पर यह प्रसाद तैयार करेगी। उत्सव की शुरुआत तीन दिन पूर्व तेरस मंगलवार, 31 मार्च को प्रातः अखंड रामायण पाठ के साथ होगी। यह पाठ बुधवार दोपहर में पूर्ण होगा। मुख्य आयोजन 2 अप्रेल को होंगे। सुबह 6:15 बजे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका की ओर से ध्वज पूजन। इसके तुरंत बाद 24 घंटे चलने वाला संगीतमय अखंड हनुमान चालीसा पाठ शुरू होगा, जो अगले दिन भोर तक चलेगा। सुबह 9 बजे विद्वान पंडितों की ओर से वाल्मीकि सुंदरकांड के सस्वर पाठ के साथ दुग्धाभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे स्वर्ण चोला दर्शन, जन्मोत्सव की महा आरती और प्रसाद वितरण होगा। शाम को फूल बंगले में विराजित हनुमानजी के मनमोहक दर्शन और भजन मंडलियों की ओर से हनुमान चालीसा की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी।