कम नामांकन वाले स्कूलों पर सरकार की नजर: 15 से कम छात्र हुए तो बंद होगा प्राइमरी स्कूल

राजस्थान में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के अस्तित्व पर एक बार फिर संकट मंडराने लगा हैं। राज्य सरकार अब ऐसे स्कूलों को बंद करने या नजदीकी स्कूलों में समायोजन करने की तैयारी में है, जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अति-आवश्यक निर्देश जारी कर 15 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और 25 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पूरा कच्चा-चिट्ठा तलब किया है। भीलवाड़ा जिले में 211 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें इनकी संख्या कम है। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 4 है। इन 211 स्कूलों में कुल 2299 छात्रों का नामांकन है।