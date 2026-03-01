स्मार्ट स्टॉक निवेश: सीए सदस्यों ने सीखे शेयर बाजार के तकनीकी और फंडामेंटल गुर

सेमिनार के प्रथम सत्र में जयपुर से आए सीए अमित कुमार जैन ने निवेशक की तरह सोचें, सीए की तरह विश्लेषण करें विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस का फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हुए निवेश में वित्तीय समझ के महत्व पर जोर दिया। इस सत्र की अध्यक्षता सीए रवि नरेडी ने की। वडोदरा के विशेषज्ञ धर्मित जैन ने स्टॉक के तकनीकी विश्लेषण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने चार्ट पैटर्न, ट्रेंड एनालिसिस और मार्केट मूवमेंट की बारीकियों को सरल शब्दों में समझाया। इस सत्र की अध्यक्षता सीए निर्मल खजांची ने की। कार्यक्रम में सीआईआरसी सचिव निर्भीक गांधी ने शिरकत की और सदस्यों को निरंतर अपडेट रहने के लिए प्रेरित किया। शाखा सचिव सीए पुलकित राठी ने बताया कि कार्यक्रम में अरुण काबरा, बीबी. गुप्ता, नरेश माहेश्वरी, रामेश्वर लाल बिरला, नुपुर कोगटा, पूर्णिमा बल्दवा सहित वित्तीय पेशेवरों ने भाग लिया। उपस्थित सदस्यों ने शेयर बाजार के वर्तमान परिदृश्य में इस सेमिनार को अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।