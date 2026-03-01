7 मेडिकल कॉलेजों में विलोपित पदों का विरोध: नर्सेज ने राजमेश डायरेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने भीलवाड़ा जिले में रिक्त पड़े नर्सिंग पदों सीएमएचओ के अधीन 48 और पीएमओ के अधीन 27 पद पर नर्सेज का समायोजन करने की मांग रखी। गोयल ने आश्वस्त किया कि सभी नर्सेज को जिले में ही पदस्थापित रखने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान कार्यालय अधीक्षक डॉ. अरुण गौड़ ने कोविड महामारी के दौरान नर्सेज की ओर से की गई उत्कृष्ट सेवाओं की प्रशंसा की।