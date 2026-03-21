विकसित ग्राम अभियान को झटका: वीडीओ का काम थोपने पर कनिष्ठ सहायकों का प्रदेशव्यापी बहिष्कार

संगठन ने मांग की है कि पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत वीडीओ और मंत्रालयिक संवर्ग के बीच कार्य विभाजन और जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए, ताकि एक के बहिष्कार की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रह सके। कर्मचारियों ने कहा कि यदि भविष्य में राज्य सरकार की ओर से जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना इस तरह के कार्य थोपे गए, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर योगेश विजयवर्गीय, प्रमोद जैन, भानु प्रकाश प्रजापति, मनोज कुमार, भेरू लाल, जय किशन, पिंटू टेलर, कृष्ण गोपाल छापरवाल और सुमन टेलर मौजूद रहे। संगठन ने मांग की है कि पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत वीडीओ और मंत्रालयिक संवर्ग के बीच कार्य विभाजन और जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए, ताकि एक के बहिष्कार की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रह सके। इस अवसर पर योगेश विजयवर्गीय, प्रमोद जैन, भानु प्रकाश प्रजापति, मनोज कुमार, भेरू लाल, जय किशन, पिंटू टेलर, कृष्ण गोपाल छापरवाल और सुमन टेलर मौजूद रहे।