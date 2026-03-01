अकीदत और उल्लास से मनी ईद: सांगानेरी गेट ईदगाह में गूंजी अमन-चैन की दुआ, गले मिल कहा ईद मुबारक

पुर. उपनगर पुर में शनिवार को ईद का त्योहार अकीदत, हर्षोल्लास व आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे खेल मोहल्ला स्थित अंजुमन स्कूल से मुस्लिम समाज के लोग नए परिधानों में जुलूस के रूप में रवाना होकर ईदगाह पहुंचे। सुबह 9 बजे ईदगाह में सामूहिक नमाज़ अदा की गई। इसमें इमाम की अगुवाई में मुल्क की तरक्की, अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज़ के बाद अंजुमन सेवा समिति के सदर रमज़ान मोहम्मद शोरगर ने सभी को ईद की दिली मुबारकबाद देते हुए समाज में आपसी एकता व सौहार्द बनाए रखने की अपील की।