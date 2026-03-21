सरकारी सिस्टम में बड़ा बदलाव: अब ई-ग्रास विदा, 11 से आरएमएस के जरिए जमा होगा राजस्व

आदेश के अनुसार 10 अप्रेल की रात 11 बजे ई-ग्रास पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके ठीक एक घंटे बाद यानी 11 अप्रेल की आधी रात से सभी प्रकार के राजस्व संग्रहण की सेवाएं आरएमएस के माध्यम से शुरू होगी। ई-ग्रास पर उपलब्ध पुरानी सभी सुविधाओं को अब नए पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता और शुद्धता के उद्देश्य से आईएफएमएस 3.0 के दायरे को बढ़ाया है। 11 अप्रेल से सभी विभागों के लिए आरएमएस प्रभावी हो जाएगा। इससे सरकारी राजस्व का प्रबंधन और भी सुगम होगा।